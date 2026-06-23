Habrá cierres viales en La Minerva por partidos del Mundial 2026 y concierto de Alejandro Fernández

El Gobierno de Jalisco ha confirmado una serie de cierres viales en las inmediaciones de la glorieta Minerva con motivo de las celebraciones del Mundial 2026. Las autoridades han diseñado un operativo especial para gestionar el tráfico en Guadalajara, ya que la emblemática glorieta será sede de la proyección pública de distintos partidos y del concierto gratuito del cantante Alejandro Fernández.

Estas actividades buscan reunir a miles de tapatíos y turistas en uno de los puntos más representativos de la capital jalisciense. La instalación de pantallas gigantes y escenarios requiere de una logística que alterará la dinámica habitual de movilidad en el poniente de la ciudad durante esta semana.

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Como parte de las medidas preventivas, las autoridades estatales han informado sobre el polígono de restricción. Conforme a los avisos emitidos previamente por el Gobierno de Jalisco, la avenida Ignacio L. Vallarta mantiene un cierre prolongado durante el periodo comprendido entre el 16 y el 26 de junio. Durante las jornadas de mayor actividad mundialista, las limitaciones al tránsito vehicular abarcarán el anillo principal de la glorieta Minerva, extendiéndose desde la zona de los Arcos Vallarta.

Para garantizar la seguridad de los peatones y asistentes, los carriles centrales y laterales de la avenida Vallarta permanecerán inhabilitados en su totalidad. Este corte a la circulación comprende el tramo que inicia en la intersección con la avenida Juan Palomar y Arias y concluye a la altura de la avenida Yaquis.

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¿A qué hora inician los cierres viales en la Glorieta Minerva?

De acuerdo con la información verificada por la Policía Vial, las restricciones vehiculares se aplicarán los días martes 23, miércoles 24 y viernes 26 de junio, fechas en las que se transmitirán los encuentros de Colombia vs. República del Congo, México vs. Chequia y España vs. Uruguay, respectivamente. En estas jornadas, los cortes a la circulación comenzarán a partir de las 17:00 horas.

Por otro lado, se espera que los cierres viales por el concierto de Alejandro Fernández el jueves 25 de junio comiencen más temprano, posiblemente desde el mediodía, como ocurrió la semana pasada por el concierto de Maná.

Habrá cierres viales en la zona de la glorieta Minerva esta semana. ESPECIAL

Rutas alternas y recomendaciones viales

Ante este escenario, las autoridades exhortan a los automovilistas a planificar sus traslados con anticipación y evitar la zona de La Minerva en la medida de lo posible. Como rutas alternas, se sugiere utilizar la avenida México, Inglaterra, Golfo de Cortés y Juan Palomar y Arias.

El transporte público también sufrirá modificaciones temporales en sus derroteros. Diversas rutas de autobuses que habitualmente cruzan por la zona serán desviadas hacia calles secundarias. Las autoridades publicaron las rutas con desvíos a través de sus canales oficiales para minimizar las afectaciones a los usuarios que dependen de este servicio diariamente. Para saber más sobre estas modificaciones, lee: Modifican rutas del transporte por Mundial y concierto de Alejandro Fernández.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a los reportes de tráfico en tiempo real y seguir las indicaciones del personal de vialidad, garantizando así que esta fiesta deportiva y cultural se desarrolle en un ambiente de orden y seguridad para todos.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB