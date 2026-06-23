Este martes 23 de junio, el Estadio Guadalajara albergará su tercer partido de la Copa Mundial de Futbol 2026, un encuentro que será protagonizado por la selección de Colombia y su similar de la República Democrática del Congo (RDC), pertenecientes al Grupo K. En este escenario, las autoridades jaliscienses confirmaron la ampliación de los horarios de servicio de las líneas del Tren Ligero y otros sistemas de transporte masivo de la ciudad para facilitar los traslados de los asistentes.

Tren Ligero en Guadalajara amplía su horario por partido Colombia vs. RD Congo

Para garantizar el orden en la movilidad ante la masiva afluencia de seguidores locales e internacionales, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) ha implementado un operativo especial. Esta estrategia de transporte masivo está diseñada específicamente para facilitar el traslado seguro de los espectadores desde y hacia el estadio y las diversas zonas de celebración distribuidas por la metrópoli, asegurando que la fiesta deportiva no colapse las principales vialidades.

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El ajuste más notable en la red de transporte público se presenta precisamente en las fechas en que el Estadio Guadalajara alberga encuentros mundialistas, como es el caso de este duelo entre Colombia y la República Democrática del Congo. Durante esta jornada, el servicio de las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero, así como del sistema Mi Macro Periférico, se extenderá hasta cuatro horas después de la conclusión del partido.

Además de la ampliación en el horario de servicio, las autoridades confirmaron un incremento significativo en la capacidad operativa del sistema ferroviario urbano. Durante este periodo mundialista, las tres líneas principales del tren operan con un aumento del 12.2 por ciento en su capacidad, lo que significa que la oferta habitual de 24 mil espacios para pasajeros asciende a 27 mil, gracias a la incorporación de un mayor número de unidades en circulación durante los momentos de máxima demanda.

Transporte público amplía horario de servicio por el partido Colombia vs. RD Congo. ESPECIAL

Alternativas para asistentes al Fan Fest Guadalajara

Por otro lado, las modificaciones en el transporte no benefician únicamente a quienes cuentan con un boleto para ingresar al estadio, sino también a los miles de seguidores que se congregan en el Centro Histórico de Guadalajara. Debido a las múltiples actividades programadas en el FIFA Fan Fest, el servicio de transporte público mantendrá una ampliación promedio de dos horas adicionales tras finalizar el festival, incluso en los días en que no haya partidos programados en la ciudad, permitiendo un regreso seguro para todos los asistentes.

Se recomienda a los aficionados recargar con anticipación su tarjeta Mi Movilidad, planificar sus rutas con tiempo y mantenerse informados a través de los canales oficiales de Siteur para conocer cualquier actualización de última hora sobre los horarios especiales y los operativos de seguridad vigentes.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB