Amplían programa Mi Primera Renta; ahora podrán participar jóvenes de hasta 29 años

Con el propósito de ampliar la cobertura del Programa Mi Primera Renta, la Junta de Gobierno del Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI), aprobó ajustes a las reglas de operación para que el rango de edad de las y los participantes, sea de 20 a 29 años, además se flexibilizaron los requisitos de inscripción.

La Junta de Gobierno aprobó por unanimidad la propuesta de realizar los ajustes a las reglas de operación, cambios que entraron en vigor luego de su publicación en el periódico oficial El Estado de Jalisco.

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"Resulta necesario ajustar las reglas de operación vigentes con el propósito de ampliar la cobertura al programa, lo que permitirá incluir al grupo etario de 25 a 29 años, agilizar el proceso de cumplimiento de los criterios de elegibilidad, y fortalecer los mecanismos de acceso, seguimiento y evaluación del programa, en beneficio de la población objetivo", señala el documento.

El 30 de marzo de 2026 se publicaron las reglas de operación del programa Mi Primera Renta, mediante el cual el Gobierno del Estado de Jalisco, a través del IJALVI, ofrece apoyos económicos de 2 mil 500 pesos mensuales, por seis meses, con la opción de extenderse a dos más, a las y los jóvenes que buscan independizarse y vivir fuera de su hogar materno o paterno y que ganan hasta dos salarios mínimos mensuales.

En total, se pretende beneficiar a mil 100 jóvenes con este programa en 2026.

Luis Guillermo Medrano Barba, Director General del IJALVI, explicó que en un principio estos apoyos serían para jóvenes de 20 a 24 años de edad, que habitan en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque.

A inicios de mayo comenzó a operar la plataforma y se captaron los primeros registros. Se observó que jóvenes de otros municipios solicitaron el apoyo, por lo que se decidió una primera modificación para beneficiar a más personas y se extendió a siete el número de municipios participantes al añadirse Tonalá, El Salto y Puerto Vallarta, que de acuerdo con el INEGI son lo que les siguen a los primeros cuatro en cuanto a concentración de ese grupo de edad.

De la misma forma, al recibir solicitudes de jóvenes de 24 a 29 años, se revisó la posibilidad de atender la demanda y, de paso, dar facilidades para que pudieran cumplir con el requisito documental de comprobar que están arrendando una vivienda.

En ese sentido se aprobó que, con un contrato simple, firmado por arrendatario y arrendador, y con las identificaciones de ambas partes, se puede acreditar que la vivienda se está rentando.

"Este es un programa piloto. Estamos haciendo las modificaciones que van surgiendo, derivadas de la demanda y de lo que nos comentan las personas que se inscriben. Esperamos que se abarrote y que para 2027 podamos ampliarlo para atender a más personas", dijo Medrano Barba.

¿Dónde iniciar el trámite del programa Mi Primera Renta?

Los solicitantes podrán iniciar su trámite digital en el portal https://miprimerarenta.jalisco.gob.mx/. Además pueden aclarar sus dudas en el sitio oficial del Instituto Jalisciense de la Vivienda https://ijalvi.jalisco.gob.mx, o acudir a recibir orientación al módulo de atención presencial en las instalaciones del IJALVI, ubicadas en López Cotilla #595, en la Zona Centro de Guadalajara, de horario de 9:00 a 15:30 horas, de lunes a viernes en días hábiles.

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