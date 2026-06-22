En hechos distintos, la Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco informó del aseguramiento de miles de litros de hidrocarburo robado, delito también conocido como huachicol.

El primer caso fue reportado en el municipio de Tala: personal de la Secretaría de la Defensa Nacional informó que recibieron un reporte de disminución de diferencia de flujo en el poliducto de Pemex, en las inmediaciones de la localidad de Ruiseñores , del municipio referido, donde localizaron en un camino de terracería tres vehículos abandonados y atascados.

Al hacer una revisión, las autoridades aseguraron los vehículos y aproximadamente 36 mil litros de hidrocarburo, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con la integración de la carpeta de investigación para resolver conforme a derecho corresponda.

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En el segundo hecho, también personal del Ejército Mexicano señaló que, al realizar recorridos de vigilancia en la comunidad de la Providencia de Tepatitlán de Morelos, se ubicó un inmueble, del cual salió una persona y, al ver la presencia militar, huyó.

Por lo anterior, las autoridades castrenses realizaron un reconocimiento desde el exterior del inmueble y avistaron que en el interior de la finca, en su parte posterior, se encuentran semienterrados contenedores y a un costado de los recipientes pistolas despachadoras de combustible, conectadas a mangueras y máquinas contadoras de litros, por lo que el lugar expedía un fuerte olor a hidrocarburo.

Los elementos solicitaron una orden de cateo y, tras cumplimentarla, en el lugar se aseguraron cinco contenedores, dos mangueras conectadas a dos motobombas con filtro, dos mangueras conectadas a dos cuentalitros y dos pistolas despachadoras, además de aproximadamente 10 mil 506 litros de hidrocarburo.

Lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, con el fin de dar con los responsables del hidrocarburo robado y detectar si, en ambos casos, hubo perforaciones a los ductos de Pemex en las zonas.

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MB