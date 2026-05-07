Sala Regional confirma que en Zapopan compitan solo mujeres de acciones afirmativas

La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que en las elecciones de 2027, en el municipio de Zapopan solo tendrán que postularse exclusivamente mujeres que sean indígenas, con discapacidad o de la diversidad sexual.

Con esto, se confirma la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Jalisco (Triejal) del pasado 11 de marzo, la cual modificó los lineamientos de paridad de género aprobados por el Instituto Electoral del Estado establecía que en ese municipio únicamente podrían competir mujeres.

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Magistradas respaldan la resolución del Triejal

En sesión pública, la magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara, Rebeca Amador, así como la magistrada Irina Graciela Cervantes, respaldaron la resolución del Triejal para que, además de ser mujer, las aspirantes a la alcaldía de Zapopan en la elección de 2027 deban pertenecer a un grupo en situación de vulnerabilidad, como personas con discapacidad permanente, integrantes de pueblos originarios o de la diversidad sexual.

Todavía falta una instancia por resolver, ya que las inconformes podrán impugnar esta resolución ante la Sala Superior del TEPJF.

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