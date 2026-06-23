¿Cansado del calor extremo y la incertidumbre de si lloverá al salir de casa? A escasos días de terminar junio, el clima en la ciudad dará un giro definitivo que impactará tu rutina diaria y tus traslados. Descubre exactamente qué nos espera hoy.

Tras un inicio de mes caracterizado por precipitaciones dispersas, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prepara para despedir junio de 2026 con un patrón meteorológico mucho más húmedo y constante para todos sus habitantes.

De acuerdo con los especialistas, la transición hacia la temporada de tormentas regulares ya es una realidad innegable que se consolidará con fuerza durante esta última semana, marcando el verdadero inicio del temporal.

El adiós definitivo a las altas temperaturas

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) ha confirmado que las temperaturas extremas que superaban los 35 grados han quedado atrás de forma definitiva, dando paso a un ambiente mucho más templado en la región.

Para los días que restan del mes, los termómetros oscilarán entre los 17 grados centígrados durante las madrugadas frescas y máximas que rondarán apenas los 28 a 30 grados por las tardes .

Esta notable disminución térmica está directamente relacionada con el aumento de la nubosidad diaria y la entrada constante de humedad proveniente de las costas del occidente mexicano hacia el interior de Jalisco.

Sin embargo, es importante destacar que la sensación térmica podría sentirse ligeramente superior debido a los altos niveles de humedad, los cuales superarán el 60 por ciento en gran parte de la jornada.

¿Cuándo y cómo lloverá en la ciudad?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte a la ciudadanía que las precipitaciones más intensas y los mayores acumulados de agua se concentrarán principalmente durante los atardeceres y las primeras horas de la noche .

Estas lluvias vespertinas y nocturnas suelen estar acompañadas de fuerte actividad eléctrica y rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 30 kilómetros por hora, afectando la visibilidad y el tránsito.

Expertos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) recomiendan a la población no confiarse de las mañanas soleadas, ya que las condiciones atmosféricas cambian drásticamente y de forma rápida después del mediodía.

Este comportamiento climático responde al paso continuo de ondas tropicales impulsadas desde el Océano Pacífico, las cuales interactúan de manera directa con canales de baja presión en el interior del territorio nacional.

Por ello, cargar con un paraguas resistente o un impermeable se volverá una necesidad absoluta para quienes transitan por la ciudad al salir de sus centros de trabajo o escuelas durante la tarde.

Precauciones vitales para la recta final del mes

Con la llegada de estas tormentas constantes, las autoridades de Protección Civil han comenzado a monitorear de cerca los puntos históricos de inundación en los distintos municipios de la zona metropolitana.

Se hace un llamado urgente a los automovilistas para extremar precauciones al volante, reducir la velocidad en el pavimento mojado y evitar cruzar pasos a desnivel propensos a encharcamientos severos.

De esta manera, junio de 2026 cerrará cumpliendo a la perfección el pronóstico estadístico anual: consolidando el temporal de lluvias y trayendo un necesario alivio hídrico para toda la región tapatía.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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