Tren México-Guadalajara: los municipios de Jalisco por donde pasaría el servicio

El pasado 6 de marzo, la Presidenta Claudia Sheinbaum visitó Jalisco para realizar, junto con el gobernador del estado, Pablo Lemus, la inauguración de las nuevas instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 331 en el municipio de El Salto.

Durante la visita, la Mandataria estuvo en las instalaciones de la nueva Línea 4 del Tren Ligero y, según una publicación del gobernador de Jalisco, la conectividad del estado fue tema importante entre ambos ediles.

Desde sus redes sociales, Lemus confirmó que este proyecto, junto con la Línea 5, buscará mejorar la movilidad de las y lo jalisciences .

"Este año estamos trabajando en grandes proyectos en movilidad, como la Línea 5 del Transporte Público y el Tren CDMX Querétaro - Irapuato - León - Guadalajara, que fortalecerán la movilidad de nuestro Estado", aseguró.

La presentación del proyecto ferroviario

Durante "La Mañanera" del 20 de febrero, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros "Felipe Ángeles", presentó avances de las distintas obras de vías férreas en todo el país . En este proyecto, Jalisco está incluido: se prevé la comunicación entre Guadalajara e Irapuato .

El funcionario destacó la construcción de nueva infraestructura ferroviaria, como parte del Plan México, a través del agrupamiento de ingenieros militares en alrededor de mil 400 kilómetros de nuevas vías, que se conectarían:

De Irapuato a Guadalajara

De Querétaro a San Luis Potosí

De San Luis Potosí a Saltillo

De Mazatlán a Los Mochis

Por el momento, el proyecto en estas cuatro vías se encuentra en fase de estudios técnicos previos, pero se contempla el inicio de las construcciones este mismo año.

¿Por dónde pasaría el tren que conecta con Guadalajara?

Según información compartida por el Gobierno de México, se prevén 310 kilómetros de vía férrea desde Irapuato hasta Guadalajara, la capital de Jalisco, que pasaría por:

Silao

León

Tepatitlán

Zapotlanejo

La demanda preliminar de esta obra se estima de 32 mil pasajeros diarios. YT / Claudia Sheinbaum Pardo

Cabe decir que, hasta el momento, ni el gobierno de Jalisco ni el Gobierno de México han hecho público el recorrido que tendrá el tren dentro de los límites del estado , debido a que se acaban de aprobar los pasos de vía desde los tribunales correspondientes.

Consultan a comunidades para la construcción de vías férreas

Para la construcción de nuevos tramos ferroviarios en el país, el Gobierno de México ha realizado 26 asambleas informativas en 12 comunidades, donde se consultó a 921 personas, así como 70 asambleas con la participación de 3 mil 500 personas , informó Edna Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

"Se trabaja con 123 ejidos que se distribuyen de esta manera: 14 en el tramo AIFA-Pachuca, 57 en México-Querétaro, 29 Querétaro-Irapuato y 23 Saltillo-Nuevo Laredo; ha significado la realización de 70 asambleas donde han participado más de 3 mil 500 personas en 63 mil 633 parcelas adquiridas", explicó.

Vega Rangel indicó que hay avances importantes sobre la liberación de derecho de vía en 24 millones 892 mil metros cuadrados, lo que significa una franja de mil 905 predios en 54 municipios.

Agregó que se reubicaron a 44 familias que vivían sobre derecho de vía, fueron trasladadas a un conjunto habitacional en mejores condiciones: 33 de estas familias recibieron una vivienda nueva y otras 11 recursos para que adquieran un hogar, esto con una inversión de 28 millones de pesos.

