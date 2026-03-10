La apertura a juicio oral en el proceso penal que se sigue al exalcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, alias "El Presiente" fue suspendida por un juez federal.

Ello, hasta que se pronuncie sobre la suspensión definitiva en el amparo que el morenista tramitó a principios de marzo contra la vinculación a proceso que se le dictó en febrero pasado por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro y secuestro agravado, y que lo mantiene preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

En acuerdo publicado en listas del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Jorge Adrián Cruz Flores, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, concedió al expresidente municipal la suspensión provisional para efectos de que Mario Elizondo Martínez, juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en el Almoloya de Juárez (Altiplano), "lleve a cabo las diligencias necesarias a efecto de que continúe el procedimiento en la causa penal 39/2026 y la suspenda una vez concluida la etapa intermedia hasta en tanto se le notifique sobre la suspensión definitiva".

Rivera Navarro, quien fue detenido el pasado 5 de febrero, ha sido señalado por presuntamente mantener nexos con el Cártel Nueva Generación (CNG).

Según la Fiscalía General de la República (FGR), el exalcalde fusionó la actividad criminal con el poder político para extorsionar, secuestrar, torturar y amedrentar a comerciantes, artesanos y empresarios del ramo tequilero.

La investigación del caso refiere que el exalcalde amedrentaba a comerciantes y empresarios de la localidad diciéndoles que lo apoyaba el Cártel Nueva Generación y que Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", era el patrón.