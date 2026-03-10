El paraíso metropolitano que esconde Tlajomulco de Zúñiga

Contrario a lo que muchos creen, no es necesario viajar interminables horas en carretera ni volar en avión para encontrar un buen lugar para vacacionar. En el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, se encuentra la Laguna de Cajititlán, un poblado jalisciense que no le pide nada a los destinos playeros del país.

Con vistas dignas de postales, deliciosos platillos y actividades aptas para toda la familia, Cajititlán es uno de los destinos turísticos que no puedes dejar de visitar si lo que quieres es un fin de semana de relajación. Muy cerca de la Zona Metropolitana de Guadalajara, se encuentra este lugar, cuyo nombre proviene del náhuatl “Caxitl”, que significa cajete, platón, jícara o recipiente.

Atractivos de Cajititlán

En el muelle siempre se pueden encontrar lanchas, en las que los mismos pescadores ofrecen paseos por las aguas de la laguna. Aunque actualmente la pesca en la zona está regulada y solo se pueden utilizar atarrayas de 3 pulgadas, la laguna es digna de recorrer en lancha.

No obstante, no se recomienda intentar nadar en sus aguas debido a las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades locales.

Antes de sentarse a probar los manjares que ofrece el lugar, vale la pena recorrer varios puntos del poblado, como el Santuario de Guadalupe, un templo que, en un inicio, sirvió como hospital en el año de 1666.

Además, en la ribera de la laguna hay otros poblados como Cuexcomatitlán, San Miguel Cuyutlán, San Lucas Evangelista y San Juan Evangelista, los cuales también son lugares ideales para visitar.

Yendo por la calle principal de la entrada a Cajititlán, se hallan las comidas típicas del lugar, como charales enchilados, empanizados o asados, pescado zarandeado, mojarras, gorditas, entre otros.

Celebraciones

El Día de los Reyes Magos, celebrado cada 6 de enero, es un gran acontecimiento en el lugar, donde sus habitantes se reúnen en las calles del pueblo para realizar una caravana en dirección a la Parroquia de los Santos Reyes. Es común que las personas se caractericen como los populares personajes, las calles se llenen de flores y globos, música, danzas, pastorelas, fuegos artificiales y misas.

En cuanto al hospedaje, la mejor opción es la Posada Pacífico Cajititlán, ubicada en la calle Centenario #1, frente al jardín.

