Isaac del Toro termina segundo en nueva etapa, pero lidera la carrera del Tirreno-Adriático

El neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck) doblegó este martes 10 de marzo por la mínima al mexicano Isaac Del Toro y al italiano Giulio Pellizzari (BORA) en el sprint final de la segunda etapa de la Tirreno-Adriático que deja al mexicano, nacido en Baja California, como nuevo líder de la general.

El final de esta segunda etapa de la Tirreno-Adriático fue muy emocionante gracias a la subida final en San Gimignano. Después de casi cinco horas de carrera (4:53:23) por la región de Toscana, tres ciclistas llegaron juntos para disputar la victoria. A 400 metros de la meta, Giulio Pellizzari lanzó un ataque que provocó un sprint final, el cual ganó el neerlandés Mathieu Van der Poel. Con este triunfo, el ciclista volvió a ganar una etapa en la Tirreno-Adriático después de cinco años.

Así fue la competencia en la segunda etapa de la Tirreno-Adriático

La Maglia Azzurra de este miércoles 11 de marzo será para el mexicano Isaac Del Toro, de 22 años, quien le arrebató el liderato al italiano Filippo Ganna. Del Toro ahora encabeza la clasificación general con una ventaja de tres segundos sobre Pellizzari, que estuvo cerca de lograr una doble sorpresa en la etapa.

La segunda etapa de la competencia tuvo un recorrido de 206 kilómetros entre Camaiore y San Gimignano. El trayecto incluyó pendientes superiores al 10% y el Val di Cecina como uno de los puntos más exigentes. Durante la primera parte del día, el italiano Filippo Ganna, del equipo Ineos, fue uno de los protagonistas, aunque finalmente perdió el liderato.

En el Val di Cecina, tras una subida de 9.7 kilómetros con una pendiente media del 3.3%, el español Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta) coronó en primer lugar. Con ello sumó cinco puntos para la clasificación de la Maglia Verde. Sevilla logró la ventaja después de un sprint frente a su compatriota Joan Bou (Caja Rural-Seguros RGA).

Ambos españoles formaron la fuga del día junto a los italianos Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) y Alessandro Iacchi (Solution Tech Nippo Rali). En el inicio de la escapada llegaron a tener hasta cuatro minutos de ventaja, aunque con el paso de los kilómetros el pelotón fue recortando la diferencia hasta alcanzarlos.

A 58 kilómetros de la meta, después de superar el Val di Cecina, el pelotón comenzó a prepararse para el tramo final rumbo a San Gimignano, que incluía pendientes de hasta el 15%. También apareció el clásico tramo de caminos de tierra blanca, conocido como "sterrato", similar al utilizado en la Strade Bianche.

Cuando la carrera entró en la provincia de Siena, el grupo principal aceleró el ritmo y terminó con la fuga a falta de 39 kilómetros para la meta.

En los últimos kilómetros comenzó a llover, lo que añadió incertidumbre a la carrera. Con menos de 15 kilómetros por delante, el exigente final en subida terminó por dejar a Filippo Ganna sin opciones de conservar el liderato.

En el tramo de “sterrato”, a unos seis kilómetros de la meta, el estadounidense Matteo Jorgenson (Visma), el mexicano Isaac Del Toro (UAE) y Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) se colocaron al frente de la carrera. Sin embargo, Jorgenson sufrió un problema en la rueda delantera y cayó.

Tras ese incidente, Van der Poel y Del Toro se escaparon junto al italiano Giulio Pellizzari (BORA) para disputar la victoria en los últimos metros, ya fuera del tramo de tierra y con poco más de un kilómetro por recorrer.

Pellizzari atacó a pocos metros de la meta al sentirse fuerte y motivado por el apoyo del público italiano. Van der Poel y Del Toro reaccionaron rápidamente y lograron superarlo en el sprint final. Así terminó la etapa con victoria para Van der Poel, liderato para Del Toro y una destacada actuación de Pellizzari.

La tercera etapa se disputará sobre 221 kilómetros entre Cortona y Magliano de’ Marsi. El recorrido tendrá varias subidas y bajadas suaves, incluyendo los sectores de Todi y Le Marmore. El final se espera rápido, con una ligera subida en los últimos 15 kilómetros hasta la recta final, con una pendiente cercana al 3 por ciento.

¡Gran sprint final!



Isaac del Toro���� entra segundo y gracias a los 4 segundos de bonificación toma el liderato sobre Giulio Pelizzari���� en la carrera por etapas (2.UWT) Tirreno-Adriatico 2026.



Nuevamente Isaac demostrando todo su talento.pic.twitter.com/vgT5LL1luX — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) March 10, 2026

