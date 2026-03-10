Con el objetivo de prevenir delitos como la trata y el abuso de menores, el DIF Jalisco presentó este lunes a las y los integrantes que formarán parte de la red de Agentes de Protección Infantil, de cara a la realización de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, en el cual el estado albergará cuatro de los partidos de esta justa deportiva. La estrategia busca reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes ante el incremento de visitantes y la alta concentración de personas que se prevé durante las actividades relacionadas con el torneo.

Durante la presentación a las y los directores de DIF municipales, Fernando Tolentino, director de Vinculación Institucional de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), explicó que esta iniciativa forma parte de una estrategia diseñada por el Sistema DIF Jalisco y la propia procuraduría para garantizar entornos seguros para las infancias y adolescencias durante los grandes eventos.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia diseñada por el Sistema DIF Jalisco. EL INFORMADOR / A. Navarro

"Hoy presentamos una iniciativa que nace de una convicción muy clara en Jalisco: los grandes eventos también deben ser espacios seguros para las infancias y para las adolescencias . El equipo de agentes de protección infantil es una estrategia impulsada por el sistema estatal DIF y por la procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes; es un producto orientado a fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en contextos de alta concentración de personas", dijo.

La iniciativa por las infancias y juventudes

El funcionario explicó que la red estará conformada por 10 agentes, mujeres y hombres, con perfiles profesionales diversos , quienes han recibido capacitación especializada para atender situaciones de vulnerabilidad que puedan presentarse durante el desarrollo del Mundial y los eventos asociados.

10 agentes, mujeres y hombres, con perfiles profesionales diversos, formarán la red. EL INFORMADOR / A. Navarro

Como parte de su preparación, las y los agentes han recibido formación en áreas como primeros auxilios psicológicos, servicios médicos con perspectiva de infancias, atención con enfoque de derechos humanos, enfoque de género, interculturalidad y principios de no revictimización .

Además de brindar atención de primer contacto, refirió el director, el personal estará encargado de registrar casos, distribuir pulseras de identificación y alimentar en tiempo real una herramienta digital para facilitar la localización de menores extraviados o en riesgo, así como la coordinación con distintas autoridades.

Fernando Tolentino señaló que el protocolo contempla la atención de siete tipos de riesgos o vulnerabilidades, entre ellos extravío, consumo de alcohol o sustancias, trabajo infantil y presencia de menores en situación de calle , y que se aplicará en puntos estratégicos como las inmediaciones del estadio, el FIFA Fan Fest, el corredor Chapultepec, la Glorieta Minerva, Plaza de las Américas, aeropuertos, centrales de autobuses y municipios del interior del estado , identificados como puntos de riesgo.

"Todos los municipios del estado, los 125, están contemplados como parte de esta estrategia. Quienes estamos acá somos parte del nivel uno, que son los municipios que directamente estarán recibiendo actividades del mundial de fútbol; en el nivel dos están municipios con actividad turística importante y el nivel tres son todos aquellos municipios que no forman parte del nivel uno o dos, pero que también podrán vincularse y acceder a herramientas, capacitación e información", dijo.

También explicó que la estrategia contempla la creación de cinco células de protección infantil que operarán durante el Mundial, cada una encabezada por una pareja de agentes especializados y articuladas con redes municipales y estatales para fortalecer la respuesta ante cualquier situación de riesgo para niñas, niños y adolescentes.

El director añadió que esta es solo la presentación inicial de los agentes a los municipios y que, posteriormente, se ampliará la campaña de difusión al público en general, a través de diversos medios de comunicación y redes sociales, a fin de que las personas puedan identificar los delitos a los cuales son susceptibles las y los menores y adolescentes, en busca de que, si alguna persona detecta su comisión o a algún menor de edad en riesgo de ser víctima, pueda reportar el caso a los Agentes de Protección Infantil, así como a los números de emergencia.

Te recomendamos: A esta hora podrás ver a Checo Pérez en el GP de China de la F1

Módulos en municipios turísticos

Al respecto de la estrategia, la directora general del Sistema DIF Jalisco, Diana Vargas, indicó que lo que se busca con ella es dar una ruta segura a las niñas, niños y adolescentes que puedan estar en riesgo, apostando por replicar el proyecto en los sistemas locales. Añadió que las y los agentes estarán capacitados también en distintos idiomas para poder dar apoyo de primer contacto a las y los menores que puedan resultar en riesgo , y se busca que sean replicadores de alrededor de tres mil personas más de los DIF municipales.

Las y los agentes estarán capacitados también en distintos idiomas para poder dar apoyo de primer contacto a las y los menores que puedan resultar en riesgo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Además de los puntos mencionados por el director, donde se tendrá la presencia prioritaria de estos agentes, refirió la directora, se contará con módulos en municipios turísticos como Tapalpa, Mazamitla, Ribera de Chapala, Tequila, Puerto Vallarta y Cabo Corrientes.

"Nos dimos a la tarea de construir el protocolo de detección, atención y derivación de casos de desprotección de niñas, niños y adolescentes en el marco del Mundial. No es solo un documento, es una herramienta que nos permite ver, escuchar y actuar a tiempo cuando alguna niña, niño o adolescente puede encontrarse en una situación de riesgo", dijo por su parte la presidenta del sistema, Maye Villa.

"Jalisco se prepara para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. La Copa Mundial de futbol 2026 será una gran fiesta, una fiesta que traerá visitantes de todas partes del mundo que llenará de vida nuestras ciudades, nuestras plazas y nuestros municipios, pero también sabemos que cuando llega una celebración tan grande, también llegan nuevos retos y, entre la emoción, la multitud y el movimiento de miles de personas, no podemos perder de vista lo más importante: cuidar a nuestras infancias", añadió la presidenta del sistema estatal.

Te puede interesar: Buscan fortalecer la confianza y seguridad turística con la Gala Vallarta 2026

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF