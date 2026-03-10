Puerto Vallarta busca fortalecer la confianza y seguridad turística con la Gala Vallarta 2026

A pocas semanas de los incidentes de seguridad registrados en febrero en la región, Puerto Vallarta recibe la edición número 31 de Gala Vallarta–Riviera Nayarit, uno de los encuentros de negocios turísticos más importantes del Pacífico mexicano. El evento, que se realiza del 10 al 12 de marzo, reúne a más de 750 profesionales de la industria, entre mayoristas, aerolíneas, empresas turísticas y creadores de contenido, además de generar alrededor de 5 mil citas de negocio que definirán parte del rumbo turístico del destino en los próximos meses .

Para la secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman, la realización de este encuentro ocurre en un momento clave para el destino, que busca reforzar la confianza de visitantes y socios comerciales internacionales después de los hechos de seguridad registrados semanas atrás. Durante una conversación con medios, la funcionaria aseguró que el destino mantiene su operación turística con normalidad y que la recuperación fue prácticamente inmediata.

"Puerto Vallarta restableció su operación turística con una rapidez muy digna de reconocerse. En 48 horas ya teníamos toda la conectividad restablecida, todos los servicios de hotelería y restaurantes funcionando y la movilidad recuperada. Ahora estamos en un proceso de recuperación con pasos bastante veloces ", señaló.

Fridman explicó que, en los días posteriores a los incidentes, recorrió diferentes puntos del destino para conocer la percepción de los visitantes. "He estado caminando el malecón, las playas y también las playas del sur, incluso en Cabo Corrientes. Me he encontrado con turistas nacionales e internacionales y cuando les pregunto cómo se sienten, me reiteran que se sienten seguros, que están felices, que están disfrutando el destino y que pretenden regresar, como todos los años, a Puerto Vallarta ", aseguró.

Gala Vallarta como plataforma de confianza turística

La secretaria de Turismo subrayó que la Gala Vallarta–Riviera Nayarit funcionará también como un espacio para mostrar de primera mano la recuperación del destino . El encuentro reúne a operadores turísticos, aerolíneas, agencias mayoristas y representantes del sector provenientes de al menos 10 países, además de más de 100 medios de comunicación locales, nacionales e internacionales.

"Estamos hablando de más de 750 miembros del sector turístico, nacionales e internacionales, y de más de 100 medios de comunicación. No solamente celebrando más de 5 mil citas de negocio que van a marcar el rumbo del turismo de Puerto Vallarta en los próximos meses, sino constatando de primera fuente que el destino está de pie y que el destino está seguro", afirmó.

Según Fridman, el hecho de que los participantes del evento recorran el destino y vivan la experiencia turística de manera directa permitirá reforzar la percepción positiva del lugar. "Todos han estado haciendo turismo, todos han estado caminando el destino y lo pueden ver por sí mismos".

Seguridad y operación turística

En el contexto de los hechos de febrero, la funcionaria aseguró que el estado mantiene niveles de seguridad comparables con otros destinos turísticos internacionales.

"Jalisco ofrece los mismos niveles de seguridad que cualquier destino turístico del mundo. Ocurrió un incidente individual, como ocurre en muchas ciudades de Estados Unidos o en ciudades europeas, y estamos de regreso a la normalidad ".

Fridman añadió que el Gobierno federal y estatal reforzaron el dispositivo de seguridad en el estado tras lo ocurrido. Actualmente, el operativo incluye fuerzas federales, estatales y municipales, además de infraestructura tecnológica y vigilancia en diferentes puntos del territorio . Entre los recursos desplegados se encuentran más de 99 mil elementos de seguridad, drones de monitoreo de largo alcance, cámaras con reconocimiento facial, aeronaves de patrullaje y unidades tácticas terrestres destinadas a reforzar la vigilancia en zonas estratégicas del estado.

"Ningún lugar del mundo puede garantizar que nunca ocurra un incidente, pero hoy tenemos más seguridad que hace 14 días y nuestros destinos están en condiciones completamente normales", dijo Fridman.

Recuperación turística

La secretaria explicó que el gobierno estatal activó un plan de manejo de crisis pocas horas después de los incidentes para garantizar la continuidad de la operación turística. "Tan solo dos horas después de lo ocurrido instalamos un plan de manejo de crisis con el sector turístico, el aeropuerto y las autoridades de seguridad. El primer paso fue recuperar la operación del destino, lo cual ocurrió muy rápido".

El proceso incluyó tres etapas: recuperación de la operación turística, reactivación de servicios y un proceso de recuperación de confianza en mercados emisores. Entre las medidas tomadas se incluyó la coordinación con el aeropuerto, hoteles y prestadores de servicios turísticos, así como la reanudación de actividades que se habían suspendido durante algunos días.

"La actividad turística que se suspendió durante tres días se recuperó rápidamente. Se reactivó la movilidad, el servicio de taxis, la apertura de restaurantes y establecimientos turísticos, y se levantaron las alertas que se habían emitido en algunos mercados".

Aunque la funcionaria reconoció que el impacto en las reservaciones aún está siendo evaluado, señaló que los primeros indicadores muestran una recuperación gradual .

"Es pronto para tener cifras definitivas porque medimos mes con mes. Probablemente veremos un impacto en marzo, lo cual es natural, pero también estamos viendo señales de recuperación: cada vez hay más pasajeros en el aeropuerto, los factores de ocupación de los vuelos están mejorando y los hoteles también están trabajando en la recuperación ".

Eventos y proyección internacional

La estrategia de recuperación también incluye la realización de eventos internacionales en el estado. De acuerdo con la Secretaría de Turismo, más del 90 % de los eventos programados para el año siguen confirmados, lo que incluye encuentros deportivos, ferias turísticas y eventos internacionales vinculados con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En ese contexto, Puerto Vallarta busca posicionarse como uno de los destinos de playa vinculados con el torneo internacional.

"El destino se está posicionando como la playa oficial del Mundial 2026, lo que podría generar ocupaciones cercanas al 100 % durante los días de partido".

Fridman también destacó que el estado continúa ampliando su oferta turística con nuevas experiencias gastronómicas, rutas culturales y conectividad marítima en la región. "Tenemos nuevos recorridos gastronómicos, nuevas experiencias en las playas del sur de Cabo Corrientes y un nuevo ferry que conecta Puerto Vallarta con Yelapa. Hay muchas cosas nuevas para disfrutar".

Finalmente, la funcionaria hizo un llamado al turismo nacional y, particularmente, a los visitantes de Jalisco para fortalecer el mercado interno . "Jalisco no solo es un gran destino turístico, también es un gran mercado. Antes de irse a otros estados o a otros países, recordemos que tenemos playas hermosas, gastronomía extraordinaria y nuevas experiencias aquí mismo en Puerto Vallarta", finalizó.

