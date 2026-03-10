El desplome de una estructura que se encontraba en proceso de demolición en la avenida San Antonio Abad, en la Ciudad de México, provocó una emergencia la tarde del 9 de marzo, luego de que varios trabajadores quedaran atrapados entre los escombros. El incidente ocurrió en la colonia Tránsito, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, lo que llevó a la movilización inmediata de cuerpos de rescate y autoridades capitalinas.

Durante las labores de búsqueda, uno de los elementos clave fue Togo, un pastor alemán de cuatro años que forma parte del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. El can fue utilizado para localizar a posibles sobrevivientes bajo los restos del inmueble, gracias a su entrenamiento especializado y a su agudo sentido del olfato.

De acuerdo con el jefe de bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, conocido como jefe Vulcano, el primer marcaje realizado por Togo ocurrió cerca de las seis de la tarde. El punto señalado correspondía a una persona atrapada entre los escombros; sin embargo, al momento de ser localizada ya no presentaba signos vitales. Aun así, la intervención del perro permitió reducir el tiempo necesario para encontrar el cuerpo.

Más tarde, a las 23:39 horas del lunes, el animal realizó un segundo marcaje positivo. A partir de ese momento, los rescatistas continuaron con los trabajos utilizando herramientas especializadas, retirando trabes y losas de concreto para realizar un acceso vertical al área indicada. Finalmente, alrededor de las 5:30 de la mañana del martes se confirmó la recuperación del segundo cuerpo.

Nuestro método de capacitación y entrenamiento da los mejores resultados. En su intervención, nuestro compañero Togo realizó dos marcajes exitosos que permitieron localizar y rescatar los cuerpos de dos personas en el inmueble ubicado en San Antonio Abad. #BuenosDías pic.twitter.com/IEdxNzGvit— Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 10, 2026

Desde el inicio de la emergencia, el equipo de búsqueda y rescate activó a sus células homo-caninas con el objetivo de ubicar a los trabajadores atrapados. Togo ingresó a la zona afectada junto a su manejador y, gracias a su preparación, realizó marcajes positivos que indicaban la posible presencia de personas bajo los restos del edificio. X/@Bomberos_CDMX

Preparación y capacidades de Togo

X/@Bomberos_CDMX

Togo es considerado el primer perro rescatista que se integra formalmente al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México en varias décadas. Su incorporación a la Célula de Búsqueda y Rescate se concretó en octubre de 2023, después de un proceso de preparación que incluyó una etapa inicial de convivencia con su manejador, el bombero Donovan Millán, con el fin de fortalecer el vínculo y la coordinación entre ambos.

Posteriormente, el can fue sometido a un entrenamiento especializado durante seis meses, enfocado en la detección de olor humano en estructuras colapsadas. Este proceso le permitió aprender a identificar moléculas humanas incluso cuando se encuentran ocultas bajo grandes cantidades de escombros.

En su momento, el director general del cuerpo de bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, señaló que la incorporación de Togo representaba el inicio de una nueva etapa para la institución, la cual durante años no contó con binomios caninos debido a decisiones administrativas.

Entre sus habilidades destaca la capacidad de localizar personas en un área de hasta 2 mil metros cuadrados y detectar rastros de olor humano a profundidades cercanas a los 12 metros. Además, su preparación le permite ubicar a una persona en aproximadamente tres minutos, lo que resulta fundamental en emergencias donde el tiempo es determinante.

La primera presentación pública de Togo se llevó a cabo durante un simulacro de derrumbe en la estación de bomberos de Iztacalco. En ese ejercicio logró encontrar a una persona escondida entre los escombros, demostrando rapidez y precisión en una tarea esencial para situaciones reales de rescate.

Gracias a su entrenamiento, el perro también puede participar no solo en operaciones dentro de la capital, sino en despliegues a nivel nacional e incluso internacional, como ocurre con otros binomios K9 mexicanos que han colaborado en misiones de rescate fuera del país.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB