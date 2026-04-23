Con motivo de la celebración de la novena edición del festival GDLuz en el Centro Histórico de Guadalajara, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) confirmó que tres líneas del Tren Ligero operarán con horarios especiales durante los días del evento. En este contexto, aquí te compartimos las horas de las últimas salidas en cada una de ellas y qué estaciones permanecerán cerradas.

A través de un anuncio en sus redes sociales oficiales, Siteur indicó que los trenes de las líneas 1, 2 y 3 estarán operando hasta las 00:30 horas. Esta medida tiene el propósito de que los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) disfruten de las actividades que ofrece el evento, otorgándoles más tiempo para moverse por la ciudad en transporte público.

Te puede interesar: Estos son los cierres viales que habrá en Guadalajara por el festival GDLuz

El festival de luces más grande de América Latina llega a Guadalajara del jueves 23 al domingo 26 de abril, en un horario de 19:30 a 23:00 horas.

Cada año, durante el periodo que abarca el festival, es habitual que los servicios estén disponibles más tarde, con el propósito de apoyar el regreso de los asistentes a sus hogares y que la diversión no se vea opacada por las preocupaciones de transporte.

¿Cuáles son los horarios del Tren Ligero por el GDLuz 2026?

De acuerdo con lo informado por el organismo encargado de la planificación y operación del transporte público masivo en la metrópoli, en la Línea 1 del Tren Ligero la última salida será a las 00:05 horas, desde las estaciones Auditorio y Periférico Sur.

Por otro lado, los últimos viajes de la Línea 2 partirán a las 00:25 horas desde las estaciones Tetlán y Juárez. Finalmente, en la Línea 3, las últimas salidas serán a las 00:05 horas, desde Arcos de Zapopan hasta Central de Autobuses.

Horarios del Tren Ligero por el GDLuz 2026. ESPECIAL

¿Qué estaciones del Tren Ligero estarán cerradas por el GDLuz 2026?

Entre las estaciones afectadas por cierres se encuentra Guadalajara Centro de la Línea 3, que permanecerá cerrada de manera continua a partir de las 17:00 horas durante los días del evento. A esta se le suma Plaza Universidad, de la Línea 2, que cerrará a las 19:00 horas. Ambas reabrirán una vez que concluya el evento, a las 23:00 horas.

Estaciones del Tren Ligero cerradas por GDLuz 2026. ESPECIAL

De acuerdo con las autoridades, los cierres tienen el propósito de salvaguardar la seguridad de los asistentes.

Para mantenerse informado sobre las afectaciones en estaciones, así como de los horarios de operación especiales, se recomienda seguir las redes oficiales del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur).

Si deseas conocer las modificaciones en el servicio de otros sistemas de transporte en la ciudad, derivadas de la celebración de GDLuz 2026, lee: Amplían horario y modifican rutas del transporte público por festival GDLuz .

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

