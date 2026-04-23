Asaltar a los bancos a mano armada está quedando en el pasado. Este jueves, en rueda de prensa semanal de seguridad, el Fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, dio a conocer una nueva modalidad en la que sujetos intentaron hacerse de dinero de manera fraudulenta: a través de huellas digitales falsas.

Se trató de un par de sujetos quienes en días pasados acudieron a una tienda departamental que cuenta también con su propio banco, en una plaza comercial de Jardines del Sol, en Zapopan, donde solicitaron un préstamo de 35 mil pesos. De acuerdo con lo relatado por el fiscal, el personal del banco les habría solicitado una identificación para concretar el trámite, pero los sujetos refirieron que no tenían.

"Aquí lo relevante de esto es el ingenio y las formas en las cuales los delincuentes se las ingenian para poder estafar, robar o fraudar. Al momento de querer hacer el trámite, se les pide la identificación y otros documentos para poder tener la certeza de que la persona que estaba pidiendo el préstamo era la persona indicada. Los sujetos mencionan que no tienen identificación, pero que podían ser identificados por medio de la huella digital", explicó González de los Santos.

Al ser esto posible, la persona que los atendía accedió y les pidió que pusieran el dedo en el lector de huellas digitales, pero estas no arrojaban algún cruce de información positivo. "La persona lo puso aproximadamente seis veces, pero lo curioso, según dijo la cajera, es que la persona se frotaba las manos constantemente, se frotaba el dedo y se metía la mano al bolsillo, hasta que en una de esas el lector detectó que era una persona que tenían identificada y registrada en esa tienda departamental, entonces le autorizaron su préstamo", refirió el fiscal sobre el caso.

Los detienen al comprar celulares de alta gama

El dinero les fue depositado en cuentas bancarias que los sujetos proporcionaron, y tras la recepción del dinero, los hombres acudieron entonces a comprar dos teléfonos celulares de alta gama, donde, de nueva cuenta, debieron registrar sus datos, y donde una vez más les pidieron sus identificaciones, aunque en esta ocasión sí las entregaron.

"En el momento en el que fueron a sacar (los celulares), sacan sus identificaciones, y es donde detectan a estas personas, que supuestamente no tenían identificaciones, y es cuando solicitan la intervención de la Policía de Zapopan y son detenidos. Al momento de ver qué era lo que traían, los oficiales les encuentran huellas dactilares en acetatos, fijados en silicón, que se pegaban al dedo y era eso lo que ponían en el lector", señaló el fiscal.

Gracias a la oportuna intervención del personal de la tienda, es que se logró frustrar el ilícito y reiniciar los trámites para la devolución del dinero, procediendo a la vinculación a proceso de los sujetos, además de evitar que el dinero fuera cargado a alguna persona con registro en la tienda.

Según explicó González de los Santos, se trataba de huellas fabricadas a partir de la información personal de los clientes. Es por esta razón, dijo, por la que se investiga a las áreas que podrían estar vinculadas al manejo de este tipo de información confidencial, puesto que se trata de datos personales sensibles que solo tiene el personal de la misma cadena departamental, abriendo la posibilidad de que alguna o algún trabajador de la cadena de tiendas hubiera entregado las huellas digitales a los delincuentes, pues estas coincidían con las de clientes de la propia empresa.

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Les dan seis meses de prisión preventiva

De acuerdo con la Comisaría de Seguridad de Zapopan, los sujetos antes mencionados fueron identificados como Carlos Alberto "N" y Alberto Alejandro "N", detenidos por sus policías municipales el pasado 13 de abril, y quienes, confirmó la corporación, ya fueron vinculados a proceso por el delito de suplantación de identidad "al intentar realizar compras y préstamos con datos biométricos de otras personas".

Tras el reporte directo a cabina de la corporación municipal, los elementos acudieron de inmediato a la tienda departamental ubicada al interior de la plaza comercial que se sitúa en el cruce de la avenida Mariano Otero y Amado Nervo, procediendo a la detención de los dos masculinos de 33 y 43 años de edad.

Por lo anterior, ambos sujetos y los indicios asegurados fueron remitidos ante el agente del Ministerio Público y posteriormente, un Juez decretó como legal su detención y determinó su vinculación a proceso por el delito de suplantación de identidad, dictando como medida cautelar la prisión preventiva justificada por seis meses, mientras se desarrolla el resto de investigaciones para determinar su situación legal final.

Carlos Alberto "N" y Alberto Alejandro "N" de 33 y 43 años de edad, detenidos tras usar huellas falsas para tramitar un préstamo en una tienda departamental. ESPECIAL / Comisaría de Zapopan

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