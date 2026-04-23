Crocs de Dr. Simi: cuánto cuestan, dónde comprarlos y por qué son tendencia

Crocs y el Dr. Simi colaboraron para lanzar un calzado con la imagen del médico que se ha convertido en una figura clave para la cultura y la identidad mexicana. Reconocido por los bailes de botargas al exterior de farmacias, los peluches personalizados que los fanáticos usualmente llevan a los conciertos de sus artistas favoritos, además de videos y memes que circulan en internet, el Dr. Simi ahora forma parte de este calzado.

A través de un comunicado, Crocs anunció desde la Ciudad de México esta colaboración, señalando que el resultado no intenta explicarse de más: simplemente funciona, combinando humor, identidad y una fuerte dosis de autoexpresión.

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Más allá de un lanzamiento de productos, la colaboración "se presenta como una afirmación cultural". La estética de Crocs se mezcla con el carácter juguetón, irónico y profundamente arraigado del Dr. Simi en la cultura popular mexicana, dando forma a una propuesta que conecta con la individualidad.

La campaña, bajo el concepto "Autenticidad al 100 %", apunta directo a la Generación Z y los Millennials. Víctor González Herrera, director ejecutivo de Farmacias Similares, subrayó que esta sinergia celebra la identidad y refleja valores como innovación, disrupción, cercanía y autenticidad, al tiempo que permite que el personaje conecte con nuevas generaciones sin perder su esencia.

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¿Cuánto cuestan los Crocs del Dr. Simi y dónde comprarlos?

La colección se encuentra disponible desde el 22 de abril en tiendas Crocs seleccionadas en México, en su plataforma oficial y con socios elegidos.

Los precios son los siguientes:

Calzado del Dr. Simi: mil 499 pesos

Jibbitz Pack (accesorios): 499 pesos

Bag Charm (accesorio decorativo): 699 pesos

La colección se encuentra disponible desde el 22 de abril en tiendas Crocs seleccionadas en México, en su plataforma oficial y con socios elegidos. EFE/Crocs

El Dr. Simi, un ícono cultural y comercial en México

El Dr. Simi, que ha trascendido su origen para convertirse en fenómeno cultural impulsado por redes sociales, memes y la vida cotidiana, da ahora un salto al universo de Crocs. Su presencia transforma el Classic Clog en un lienzo con elementos de diseño distintivos y Jibbitz personalizados.

La unión combina dos mundos distintos en una propuesta inesperada y lúdica pensada para generar conversación. El lanzamiento estará respaldado por una campaña integral en redes sociales, medios y comercio electrónico.

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MB

