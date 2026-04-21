El gobierno de Guadalajara presentó formalmente el programa oficial de actividades del festival GDLuz, un evento que desde hace años ilumina las calles del Centro Histórico de la ciudad con actividades gratuitas. En el evento, encabezado por la alcaldesa Verónica Delgadillo, se informó que, derivado de estas actividades, se tendrán cierres viales en el municipio y otras restricciones a la movilidad.

¿Cuándo será el GDLuz 2026? Fechas y actividades

Aunque tradicionalmente el festival se celebra en el marco del aniversario de la Fundación de Guadalajara, este año, debido a los trabajos a los que puntos clave del Centro Histórico fueron sometidos de cara a la Copa del Mundo 2026 —justa deportiva de la cual la ciudad será sede—, las fechas del evento fueron aplazadas.

De este modo, la novena edición del festival GDLuz se llevará a cabo del jueves 23 al domingo 26 de abril, en un horario de 19:30 a 23:00 horas.

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De acuerdo con lo anunciado por las autoridades, el evento consistirá en un circuito de cerca de 2 kilómetros, que va desde la Catedral Metropolitana hasta el Paseo del Hospicio Cabañas. En ese recorrido, los asistentes podrán encontrar múltiples actividades, que incluyen shows de música de distintos géneros, videomapping, espectáculos multimedia y más.

¿Cuáles son los cierres viales que habrá en Guadalajara por el GDLuz?

El secretario general del Ayuntamiento, Manuel Romo Parra, informó sobre las restricciones de movilidad que habrá en zonas aledañas al festival de luces, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los asistentes.

El funcionario indicó que habrá cierres viales desde la calle Juan Manuel hasta avenida Juárez, y hasta el Hospicio Cabañas, así como bloqueos hacia el poniente hasta González Ortega. Estos iniciarán a las 16:30 horas y se extenderán hasta la medianoche.

En este escenario, se recomienda a la ciudadanía prever sus traslados y considerar rutas alternas: Calzada Independencia, Federalismo, Revolución, Niños Héroes y La Paz, además de Joaquín Angulo y Garibaldi.

Cierres viales y rutas alternas por el festival GDLuz. ESPECIAL

Además, desde las 15:00 horas entrarán en operación filtros peatonales. En cuanto al transporte público, se adelantó que algunas estaciones del Tren Ligero cercanas al lugar del festival estarán cerradas para garantizar la seguridad de los espectadores.

El impacto de GDLuz en la ciudad

Desde su creación en 2017, GDLuz se ha consolidado como uno de los festivales de luces más grandes de América Latina, atrayendo cada año a miles de personas. En la última edición se registró un nuevo récord con 2.1 millones de visitantes, quienes, durante los cinco días del evento, se apropiaron del espacio público de la ciudad.

Este año se estima que en el festival participen más de 1.5 millones de personas y se genere una derrama económica de 180 millones de pesos.

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MB