Cada año, el Centro de Guadalajara se ilumina gracias al GDLuz; un espectáculo único en que la noche, Guadalajara y las luces son la mejor combinación. En esta edición 2026 llega con sorpresas especiales que encantarán a las y los asistentes. Si deseas saber cómo llegar al GDLuz, en esta nota te decimos los lugares cercanos donde puedes llegar en camión, así como las estaciones de tren aledañas. De acuerdo a la app de Moovit, estos son los lugares donde puedes tomar dentro o fuera de la ciudad algunas rutas de camión para llegar al GDLuz en el centro de la ciudad; asimismo, te compartimos el tiempo estimado de llegada:Rutas de camiones para llegar al GDLuz: Cabe destacar que algunas rutas modificarán su circulación; ingresa aquí para conocer dichos cambios y sus respectivos horarios. De acuerdo a la app de Moovit, estas son algunas estaciones del tren para llegar al GDLuz en el centro de la ciudad; asimismo, te compartimos el tiempo estimado de llegada:Da clic aquí para revisar con cuidado el camino de estas rutas de camión y las líneas del tren. Ahora te compartimos en qué lugares cercanos del Centro de Guadalajara, donde se llevará a cabo el espectáculo de GDLuz, pasan rutas de camión, así como líneas del tren, y así puedas llegar de manera fácil. Para saber cuáles son las rutas, ingresa aquí. Para saber cuáles son las líneas del tren, ingresa aquí.Recuerda que las estaciones de Guadalajara Centro y Plaza Universidad cerrarán sus accesos a partir de las 17:00 y 19:00 horas, respectivamente; reabrirán a las 23:00 horas. De acuerdo al secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, Manuel Romo Parra, se llevarán a cabo cierres viales durante los días de este evento. Estas son las calles donde se interrumpirá la vialidad: Para evitar contratiempos y obstrucciones durante el traslado, se recomienda a la población tomar rutas alternas:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS