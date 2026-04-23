Cada año, el Centro de Guadalajara se ilumina gracias al GDLuz; un espectáculo único en que la noche, Guadalajara y las luces son la mejor combinación. En esta edición 2026 llega con sorpresas especiales que encantarán a las y los asistentes.

Si deseas saber cómo llegar al GDLuz, en esta nota te decimos los lugares cercanos donde puedes llegar en camión, así como las estaciones de tren aledañas.

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¿Cómo llegar al GDLuz en camión?

De acuerdo a la app de Moovit, estos son los lugares donde puedes tomar dentro o fuera de la ciudad algunas rutas de camión para llegar al GDLuz en el centro de la ciudad; asimismo, te compartimos el tiempo estimado de llegada:

Desde Hospital Real San José Valle Real, Zapopan, 53 minutos.

Desde avenida Río Blanco, Zapopan, 57 minutos

Desde Centro Sur, Tlaquepaque, 53 minutos.

Desde San Sebastianito, Tlaquepaque: 55 minutos

Desde Avenida Central Guillermo Gonzalez Camarena 735, Zapopan, 52 minutos

Desde Parque San Jacinto, Guadalajara, 24 minutos

Desde Av. Acueducto, Zapopan, 51 minutos.

Desde Sat Zapopan, Zapopan 52 minutos.

Desde Ciudad Niñez, Zapopan, 45 minutos.

Desde Ruta 608 Sistecozome Subrogado, Ixtlahuacán del Río, 50 minutos.

Rutas de camiones para llegar al GDLuz:

V2, La Noria

R03, Felipe Ángeles

T14-B/C02 (52-B), Colonia Loma Linda

T15 - HOSPITAL CIVIL, Panorámica I

T15/C06 - HOSPITAL CIVIL, Mesa de los Ocotes

C07, Mercado Corona

C123 - CENTRO SUR, San Miguel de Huentitán

C123 - SANTA ANA, Santa Ana Tepetitlán

C123-V2

C140, Fraccionamiento Amaranto

C01, San Juan de Ocotán

C08 - ARTESANOS, Panteón Nuevo

C16 - CENTRO, Clínica 110

C21 - CBTIS, Clínica 110

T06/C18, Camino a Colimilla

T14-B/C119 - JESÚS GARCÍA, Ladrón de Guevara

C08 - CLÍNICA 48/110, Panteón Nuevo

T14-B/C119 - SAN FELIPE, Heliodoro Hernández Loza

Cabe destacar que algunas rutas modificarán su circulación; ingresa aquí para conocer dichos cambios y sus respectivos horarios.

¿Cómo llegar al GDLuz en tren?

De acuerdo a la app de Moovit, estas son algunas estaciones del tren para llegar al GDLuz en el centro de la ciudad; asimismo, te compartimos el tiempo estimado de llegada:

Desde Centro Sur, Tlaquepaque, 41 minutos.

Desde San Sebastianito, Tlaquepaque, 41 minutos.

Da clic aquí para revisar con cuidado el camino de estas rutas de camión y las líneas del tren.

Ahora te compartimos en qué lugares cercanos del Centro de Guadalajara, donde se llevará a cabo el espectáculo de GDLuz, pasan rutas de camión, así como líneas del tren, y así puedas llegar de manera fácil.

Paradas de camión cerca de GDLuz, el festival de luz en Guadalajara

Degollado, 3 minutos a pie.

Independencia, 3 minutos a pie.

Juan Manuel, 3 minutos a pie.

Poder Judicial, 4 minutos a pie.

Juárez, 4 minutos a pie

Liceo, 4 minutos a pie.

Belén, 6 minutos a pie

Para saber cuáles son las rutas, ingresa aquí.

Estaciones del tren cerca de GDLuz en Guadalajara

Santuario, 18 minutos a pie

Para saber cuáles son las líneas del tren, ingresa aquí.

Recuerda que las estaciones de Guadalajara Centro y Plaza Universidad cerrarán sus accesos a partir de las 17:00 y 19:00 horas, respectivamente; reabrirán a las 23:00 horas.

Cierres viales en Guadalajara por el GDLuz

De acuerdo al secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, Manuel Romo Parra, se llevarán a cabo cierres viales durante los días de este evento. Estas son las calles donde se interrumpirá la vialidad:

Juan Manuel hasta avenida Juárez, y hasta el Hospicio Cabañas.

Bloqueos hacia el poniente hasta González Ortega.

Para evitar contratiempos y obstrucciones durante el traslado, se recomienda a la población tomar rutas alternas:

Calzada Independencia

Federalismo

Revolución

Niños Héroes y La Paz

Joaquín Angulo y Garibaldi

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