El Observatorio de Movilidad A.C., que quedó formalmente instalado este jueves, emitió la primera recomendación al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, para mejorar la calidad de la movilidad y transporte público con el fin de que las autoridades competentes atiendan de manera inmediata y prioritaria las siguientes siete acciones.

El organismo hizo un llamado a garantizar el servicio de transporte público en zonas vulnerables, donde actualmente el servicio es limitado, irregular o inexistente. Por ello, se propone fortalecer la cobertura mediante esquemas que aseguren un servicio suficiente, revisando rutas existentes, identificando zonas con rezago y diseñando soluciones acordes a las necesidades de la población.

"Esto no solo es un problema de transporte… es un problema de desigualdad. Por ello, es necesario asegurar cobertura efectiva en estas zonas, con servicios accesibles, continuos y dignos. Porque la movilidad no puede ser un privilegio, debe ser un derecho garantizado", señaló.

Mantente informado: Policías de Jalisco reciben nueva capacitación de EU en materia de trata de personas

Asimismo, dijo que es necesario diseñar e implementar un sistema integral de evaluación para los operadores del transporte público, que incluya valoración psicológica, capacitación, adiestramiento, actualización continua y certificación, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos, habilidades y desempeño ; garantizando un servicio seguro, eficiente y de calidad para los usuarios. También exhortó a establecer un protocolo formal de certificación de habilidades en la operación del servicio de transporte público, que asegure estándares adecuados de profesionalización y atención al usuario.

Entre las acciones propuestas se encuentra garantizar el derecho a una movilidad accesible a las personas con discapacidad. EL INFORMADOR/J. Velazco

Llamó a establecer un registro oficial, sistemático y actualizado de las víctimas mortales y personas lesionadas en siniestros relacionados con el transporte público y la movilidad en todas sus modalidades, con el fin de contar con información confiable para la toma de decisiones. Además, diseñar e implementar un protocolo integral de atención, seguimiento y acompañamiento a las personas afectadas y sus familias.

Piden más transbordos por viaje y monitoreo GPS efectivo

Para el Observatorio también es indispensable garantizar el cumplimiento efectivo del derecho de las personas con discapacidad a una movilidad accesible, asegurando que al menos el 25% de las unidades del servicio de transporte público de pasajeros cuenten con adecuaciones que faciliten su desplazamiento. Hoy, este estándar no se cumple de manera generalizada, lo que limita el acceso real de las personas con discapacidad al sistema de transporte público.

También consideran prioritario garantizar la integración tarifaria y tecnológica del sistema de transporte público, de manera que permita hasta dos transbordos por viaje entre el Tren Eléctrico Urbano, Macrobús y transporte colectivo, respetando en todo momento las tarifas preferenciales aplicables. Asimismo, asegurar la implementación efectiva del monitoreo GPS en tiempo real de las unidades, en concordancia con la infraestructura ya existente, con el objetivo de mejorar la operación, la supervisión del servicio y la información al usuario.

El Observatorio Ciudadano considera que es indispensable garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a la movilidad. En particular, se hace un llamado a clarificar los criterios de operación del fideicomiso de inversión y administración para la mejora de la seguridad vial. "Es necesario que se informe de manera clara, pública y accesible: bajo qué criterios se asignan los subsidios, a quiénes se otorgan, y cuáles son los resultados que se están generando. Porque sin transparencia no hay confianza, y sin confianza no hay mejora real".

Finalmente, recomendaron impulsar la creación de un Instituto de Movilidad con autonomía real, responsable de diseñar y dar seguimiento a políticas públicas, que coloque a las personas en el centro y garantice una movilidad integral, segura, eficiente y accesible en todas sus modalidades.

"Esta es la primera recomendación, que será entregada a las autoridades; la movilidad no se va a corregir con un solo cambio, pero sí con decisiones claras desde lo más urgente", dijo Enrique Dueñas, presidente del Observatorio de Movilidad Asociación Civil.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

