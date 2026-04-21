Pensión Bienestar: el calendario tentativo de cobro para cada letra en mayo 2026

La Secretaría del Bienestar se prepara para la dispersión de los recursos del tercer bimestre del año, por lo que miles de beneficiarios de la Pensión Bienestar están a la expectativa del calendario de pagos correspondiente al mes de mayo. Este programa social, diseñado para apoyar la economía de los adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres de edad avanzada, representa un ingreso fundamental para los beneficiarios.

Como es habitual, la entrega del apoyo económico se realizará de manera escalonada y en estricto orden alfabético, tomando en cuenta la primera letra del apellido paterno de cada persona inscrita en el padrón oficial, con el objetivo de brindar un servicio eficiente y ordenado.

Pensión Bienestar retrasará pago de mayo 2026

Es importante destacar que, a diferencia de otros bimestres, el inicio de los depósitos experimentará un ligero retraso debido a los días feriados oficiales que marcan la agenda nacional.

El primero de mayo se conmemora el Día del Trabajo, una fecha considerada como descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo (LFT), lo que significa que las instituciones bancarias, incluido el Banco del Bienestar, suspenderán sus operaciones al público.

Por consiguiente, al coincidir este día festivo con el fin de semana posterior, se estima que la dispersión de los fondos comenzará formalmente a partir del primer lunes hábil del mes, garantizando así que todos los beneficiarios reciban su dinero de forma segura y sin contratiempos.

Pensión Bienestar: calendario de pagos tentativo para mayo 2026

Aunque el Gobierno federal todavía no ha publicado el documento oficial a través de sus canales institucionales, el análisis de las dispersiones anteriores permite proyectar cómo se podría estructurar la entrega de los recursos económicos.

Para este tercer bimestre, el esquema de depósitos se organizaría a lo largo de varias semanas. A continuación, se presenta el listado con las fechas estimadas para que los derechohabientes puedan planificar sus retiros de manera anticipada.

El calendario tentativo de pagos para el mes de mayo se distribuye de la siguiente manera, sujeto a la confirmación de las autoridades federales:

Letra A: lunes 4 de mayo

Letra B: martes 5 de mayo

Letras C: miércoles 6 y jueves 7 de mayo

Letras D, E, F: viernes 8 de mayo

Letra G: lunes 11 y martes 12 de mayo

Letras H, I, J, K: miércoles 13 de mayo

Letra L: jueves 14 de mayo

Letra M: viernes 15 y martes 19 de mayo

Letras N, Ñ, O: miércoles 20 de mayo

Letras P, Q: jueves 21 de mayo

Letra R: viernes 22 y lunes 25 de mayo

Letra S: martes 26 de mayo

Letras T, U, V: miércoles 27 de mayo

Letras W, X, Y, Z: jueves 28 de mayo

¿De cuánto será el pago de mayo 2026 de la Pensión Bienestar?

Cabe recordar que los montos a depositar varían dependiendo del sector al que pertenezca el beneficiario dentro de los programas sociales vigentes impulsados por la actual administración.

Las personas adultas mayores de 65 años recibirán la cantidad de 6 mil 400 pesos, mientras que las beneficiarias del programa la Pensión Mujeres Bienestar obtendrán 3 mil 100 pesos y las personas con discapacidad percibirán 3 mil 300 pesos correspondientes al periodo de mayo y junio.

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Estos recursos se depositarán directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, la cual es el único medio de pago autorizado para acceder a los pagos.

Recomendaciones para cobrar la Pensión Bienestar en mayo

Para evitar aglomeraciones y largas filas en las sucursales, las autoridades recomiendan a los usuarios no acudir al banco antes de la fecha señalada en el calendario de pagos de la Pensión Bienestar para el mes de mayo.

El dinero depositado en la cuenta bancaria está completamente seguro y no es necesario retirarlo en su totalidad el mismo día en que se realiza la transferencia electrónica.

Además, la tarjeta del Banco del Bienestar funciona como cualquier otra tarjeta de débito de la red financiera, por lo que puede ser utilizada para pagar directamente en supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia y diversos establecimientos comerciales que cuenten con terminal punto de venta.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

