Debido al festival GDLuz, que se llevará a cabo del 23 al 26 de abril en el Centro Histórico de Guadalajara, la Secretaría de Transporte (Setran) y el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) ampliarán los horarios y modificarán las rutas del transporte público de la zona. El objetivo de las adecuaciones, informaron, es atender la alta afluencia de visitantes, pues se esperan alrededor de 1.5 millones de personas durante los cuatro días.

Tren Ligero y Mi Macro Calzada

En primer lugar, las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero operarán hasta las 00:30 horas. Las estaciones de Guadalajara Centro y Plaza Universidad cerrarán sus accesos a partir de las 17:00 y 19:00 horas, respectivamente; reabrirán a las 23:00 horas. El servicio de Mi Macro Calzada ampliará su horario hasta las 00:00 horas desde las estaciones Mirador y Fray Angélico, en ambos sentidos.

Ruta C01

En tanto, la ruta C01 circulará por Juan Manuel en su trayecto de ida, se desviará por Contreras Medellín y continuará por Reforma, luego por Belén, donde retoma su recorrido. De regreso no hay modificaciones.

Ruta C123-V2

La ruta C123-V2 sólo modifica su trayecto de regreso al circular por Juan Manuel, se desviará por Contreras Medellín, continúa por Reforma y Belén, donde retomará su recorrido habitual.

Rutas C07A y C124

Las rutas C07A y C124, de ida, circularán por Belisario Domínguez, tomarán Valentín Gómez Farías, seguirán por Francisco I. Madero para tomar su trayecto habitual. De regreso circulará por Calzada Independencia, Álvaro Obregón, Juan Díaz Covarrubias, Federación, Jarauta y Salvador Quevedo y Zubieta.

Rutas C07-CTM y C08

Los camiones C07-CTM y C08, en su trayecto de ida, circularán por Esteban Alatorre, San Diego, Dr. Baeza Álzaga, Garibaldi y Humboldt; en San Felipe retornará por Liceo y seguirá por Joaquín Angulo para terminar su desvío en Pablo Valdez.

Ruta C123-V1

El C123-V1 avanzará por Industria, Juan Díaz Covarrubias, Esteban Alatorre, San Diego, Dr. Baeza Álzaga, Garibaldi y Humboldt para recuperar su ruta en San Felipe. De regreso tomará Juan Manuel, Contreras Medellín, Joaquín Angulo y Pablo Valdez.

Ruta C16 y C21

Los C16 y C21 circularán, de ida, por Santa Mónica, Reforma y Belén, donde retoman su trayecto. Las rutas C17 y C139 avanzarán por Ramón Corona, Francisco I. Madero, Enrique González Martínez y avenida Juárez.

Ruta C140, C18-V1 y C18-V2

El C140 sólo modifica su recorrido de regreso al circular por Ramón Corona, Francisco I. Madero, Enrique González Martínez y avenida Juárez; los C18-V1 y C18-V2 tomarán, también de regreso, Santa Mónica, Joaquín Angulo y Pablo Valdez.

Rutas C33 y C109

Las rutas C33 y C109, de ida, avanzarán por Pedro Moreno, avenida 8 de Julio y Prisciliano Sánchez; el C199 Jesús García, de regreso, tomará Juan Manuel, Contreras Medellín, Reforma y Venustiano Carranza.

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Ruta T14B-C02

El T14B-C02, de ida, circulará por San Felipe, avenida 8 de Julio y Leandro Valle; de vuelta avanzará por Ocampo, Francisco I. Madero, Enrique González Martínez, Contreras Medellín, Reforma y Belén.

Ruta V02

V02 de la ruta López Mateos, de ida, avanzará por Hidalgo, se retornará en la Calzada Federalismo y en avenida Vallarta retomará su recorrido. La T15 circulará, de ida, por Pino Suárez, Joaquín Angulo, Pablo Valdez y Román Morales.

Rutas T15-C05 y T15-C06

Por último, las rutas T15-C05 y T15-C06 Hospital Civil, de ida, tomarán Pino Suárez, retornarán por Reforma y avanzarán por Belén, para retomar su recorrido habitual.

Durante los cuatro días del festival, a partir de las 17:00 horas, habrá cierres viales en el polígono que comprende avenida República, Cabañas, Dionosio Rodríguez, Calzada Independencia, avenida Juárez, Donato Guerra, Independencia, avenida Fray Antonio Alcalde, Juan Manuel, Humboldt, Calpulalpan y avenida Miguel Hidalgo.

MF