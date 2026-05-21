Luego del lamentable hecho ocurrido el pasado jueves 14 de mayo en el municipio de Amatitán, donde una explosión relacionada con la pirotecnia que se detonaba durante las fiestas patronales, cobró la vida, hasta el momento, de tres personas; pirotécnicos de Jalisco celebraron la apuesta del Gobierno del Estado por una regulación, más allá de apostar por la prohibición de los explosivos que representan parte de la tradición de México.

Así lo expresó el presidente de la Unión de Pirotécnicos de Jalisco, Miguel Zamora Nuño, quien reconoció la voluntad del Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, para que, después de tantos años, se apueste por regular a la industria en Jalisco, que, ante la ausencia de la autoridad y lagunas en cuanto al establecimiento de riesgos y regulación del sector, se ha satanizado la práctica, que mantiene a centenas de familias de productores en la Entidad.

"Hoy estamos pagando, lamentablemente, las consecuencias. Por fortuna, y comparto la felicidad de mis compañeros, que el señor gobernador (Pablo Lemus) se pronuncia por la regulación, y no por la prohibición. Y es el único gobernante que nosotros, que hemos pasado años caminando un viacrucis con todos los gobernantes y presidentes municipales de muchísimos municipios, que muestra esta voluntad", comentó Zamora Nuño.

Por otra parte, dijo el presidente, desde el sector pirotécnico se lamenta el incidente, el cual, reconoció, ocurrió por anomalías relacionadas con la pirotecnia, particularmente por quienes resguardaban los paquetes en el puesto donde se hallaban los cilindros de gas. Sin embargo, dijo, es urgente que se proceda a las regulaciones por parte del Estado y de los municipios para que no vuelva a ocurrir una tragedia de este tipo.

"En el nombre del sector que yo represento, quiero manifestar que el sector pirotécnico está profundamente triste por las acciones que se tomaron por negligencia de parte de un pirotécnico, en Amatitán. Nosotros, los que elaboramos la pirotecnia, sabemos el riesgo que corremos; lo triste del problema y del accidente, que haya habido afectados en cuanto a las vidas y las pérdidas humanas. Sin embargo, nosotros, para preservar la seguridad de la ciudadanía y que no pasen estos casos, nos hemos pronunciado durante 3 periodos estatales, 18 años, para que se regulara esta actividad, pero lamentablemente no se nos había hecho caso", dijo el presidente, añadiendo que en este periodo se identificaron poco más de 20 muertes relacionadas con el uso negligente o sin las medidas de seguridad necesarias de la pirotecnia.

Solo 70 pirotécnicos cuentan con el registro y permisos debidos

Para Miguel Zamora Nuño, el problema radica desde el punto en el cual, desde la Unión de Pirotécnicos de Jalisco, se tiene en cuenta que en la entidad existen, por lo menos, unos 470 pirotécnicos, quienes elaboran y distribuyen insumos de pirotecnia. Sin embargo, solo 70 de ellos cuentan con el registro debido establecido por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su reglamento.

Aunque desde la Unión de Pirotécnicos de Jalisco se ha tenido acercamiento con algunos de ellos, dijo Zamora Nuño, se han encontrado con el hecho de que, ya sea por desinformación o corrupción, prefieren no realizar los trámites correspondientes y continuar con su operación fuera de la legislación.

Esto dice la Ley respecto a la producción de pirotecnia

La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su reglamento establecen que toda persona o empresa (considerando cualquier fábrica y comercios familiares) que pretenda establecer talleres de fabricación de artificios pirotécnicos debe gestionar el permiso y registro ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), incluyendo información tanto del sitio donde producen como de las vías de comercialización, además de establecer qué tipo de explosivos y/o pirotecnia produce.

Y son las y los pirotécnicos registrados los únicos que podrían comercializar y operar la pirotecnia. Para la venta al público se permiten hasta 10 kilos comercializados, solo para uso personal, pero se ha aprovechado la medida para reventas irregulares.

Sin embargo, lamentó que las autoridades en materia de Protección Civil de los municipios permitan la venta en calle de este tipo de artefactos y productos, como puede verse en las ferias y fiestas barriales y en temporadas como la decembrina, además de establecimientos como dulcerías o comercios que, en general, los venden de manera clandestina, ya sea traídos de otras partes del País (e incluso chinos) o habiendo sido comprados a pirotécnicos clandestinos.

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Así, dijo, es necesario que las regulaciones estatales, y a su vez municipales, a partir de la Ley Federal en la materia, establezcan lineamientos sobre padrones que identifiquen a productores y comerciantes que sí estén regulados ante la Sedena; que se especifique qué productos elaboran y comercializan; que se prohíba la venta de este tipo de productos en la vía pública, tianguis, festividades barriales y negocios no destinados a ello; que se especifique en qué condiciones se puede utilizar la pirotecnia según los riesgos que esta representa, erradicando, por ejemplo, los "denotables", como los barrenos y las palomitas, situaciones en las que sí pueden incidir el estado y los municipios sin interferir con la Ley Federal.

En este sentido, lamentó que hubiera desaparecido el Instituto Jalisciense de la Pirotecnia, que nunca tuvo recursos para realmente operar en la entidad, y el cual había sido creado, precisamente, para proceder a las regulaciones y homologaciones necesarias para la operación con seguridad de las y los pirotécnicos de Jalisco.

Desde 2013 que el instituto desapareció, las administraciones siempre habían optado por instar discursos que apostaran a la erradicación de la pirotecnia, y reconoció la voluntad del Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y del director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), Sergio Ramírez López, para apostar por una regulación, ante lo cual, señaló Nuño Zamora, esperan que se pueda concretar dicha regulación en esta administración, comenzando desde "ya" al considerar que estamos a solo cinco meses antes de que comience la temporada decembrina.

"Sergio Ramírez López ha bajado, se ha presentado personalmente con los compañeros que hemos identificado, no están operando en regla, nos ha preguntado personalmente 'qué ocupas', viendo cómo nos ayuda para que nos podamos regularizar. Ahora sí que en el sector no tenemos que tener ningún argumento, ninguna justificación para no tener los permisos que se requieren. Y ahora sí que esperamos que este trabajo continúe y que aquellas personas que, antes de que termine el periodo el señor gobernador, no tengan su permiso, ahora sí sean consideradas como negligentes, en todos los aspectos", señaló.

Jalisco va por regulación y norma técnica

Aunque el registro y permisos para la producción, venta y operación de pirotecnia corren a cargo de la Federación, a través de la Sedena, son las autoridades estatales y municipales quienes deben garantizar cuestiones como las medidas de protección civil, el registro de comercios, y disposiciones particulares para la realización de eventos en los cuales se tiene la presencia de pirotecnia.

En este sentido y tras lo sucedido en Amatitán la noche del pasado 14 de mayo, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, se estableció al margen de instar a la prohibición de la quema de pirotecnia, pues dijo, se trata de un tema de usos y costumbres no solo de la cultura jalisciense, sino de todo México.

Por el contrario, apoyó la moción de poder regular el cómo se llevan a cabo estas festividades según la norma propuesta, a fin de que cada municipio entienda sus riesgos y pueda contar con un plan de contención en caso de que algo llegue a ocurrir. "Recordarán que cuando estuve yo en Zapopan, y fue una de mis primeras polémicas, porque yo regulé en aquel tiempo el uso de pirotecnia en las fiestas patronales del municipio, en cuanto al uso y en cuanto a los horarios que se tenían establecidos. Yo creo que es algo que forzosamente debe suceder, señaló.

Por su parte, el director de la UEPCBJ, afirmó que se estará presentando la Norma Estatal de Seguridad Humana y Contención, en la que se establezca como obligación que cada municipio cuente con un criterio técnico de implementación de medidas de seguridad en este tipo de actividades.

Esto porque, explicó, cada caso y cada municipio es distinto y requiere medidas particulares. Por ejemplo, dijo, en la Romería de Zapopan no se permiten puestos con uso de cilindros de gas LP considerando el uso de la pirotecnia, mientras que en la Zona Metropolitana de Guadalajara ya no se autorizan las pirotecnias con "desprendibles", como las coronas de los castillos o toritos con buscapiés, como sí ocurre en otros municipios del interior del Estado, siendo este el caso de Amatitán.

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OB