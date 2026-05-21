Hace unos momentos, a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, guardavidas del municipio informaron el estatus de banderas de las playas del municipio para este jueves 21 de mayo de 2026.En esta jornada, las autoridades municipales han decidido activar la bandera amarilla en varias playas de Puerto Vallarta debido al estado del mar, así como alertar de una bandera morada por la presencia de fauna silvestre dañina para la actividad humana. Con ello, no hay restricción de actividades recreativas. Sin embargo, se recomienda evitar la playa con bandera morada por la presencia de medusas, en este caso, la Playa Flamingos. De igual forma, en caso de detectar a algún espécimen de fauna silvestre en otra de las playas de Puerto Vallarta, este deberá ser reportado ante las autoridades a través del número global de emergencia 911.Ante ello, el servicio de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta emite las siguientes recomendaciones para playas con bandera amarilla el día de hoy:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB