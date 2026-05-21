Este jueves, en la rueda de prensa semanal de seguridad, el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, compartió información sobre dos distintos tipos de fraudes identificados por la Policía Cibernética de Jalisco, relacionados con el Mundial de Futbol , particularmente con la venta de boletos en línea y con la contratación de servicios de streaming.

Explicó que, a partir de los ciberpatrullajes de la Policía Cibernética, se ha detectado el aumento en la oferta de productos relacionados con el Mundial 2026, incrementando así el riesgo de intentos de fraude por internet.

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“Es a través de redes sociales donde hemos detectado mayores intentos de fraudes. Prácticamente, la mitad de los reportes de intento de fraude en línea que detectamos iniciaron a través de plataformas como Facebook ; cerca del 20 por ciento de las páginas web fraudulentas y cerca del 10 por ciento a través de Instagram o de WhatsApp, así como mediante códigos QR”, señaló el secretario.

Policía Cibernética detecta fraudes por boletos y streaming del Mundial 2026

Los principales productos ligados con el Mundial que derivan en fraudes son la venta de boletos y paquetes de streaming o transmisión en línea para poder ver todos los partidos. Entre los modus operandi, explicó, se encontró que los delincuentes incluso pagan anuncios en redes sociales en los cuales aseguran tener “los últimos accesos” a los partidos o descuentos de hasta el 50% en la contratación de servicios para las transmisiones, a fin de atraer a sus víctimas.

“Es de esa manera que enganchan a los usuarios, a quienes luego invitan a intercambiar mensajes por WhatsApp, y es ahí donde pueden llevar a cabo los fraudes mediante el intercambio de información. Y para disfrazar estas supuestas ventas, envían capturas de códigos QR falsos o PDFs editados en los que usan los logotipos de la FIFA o de alguna plataforma, en los casos de paquetes de streaming para ver los partidos de futbol”, manifestó el secretario.

De esta manera, señaló Juan Pablo Hernández, es como los delincuentes obtienen las transferencias bancarias, tras lo cual, una vez recibido el dinero, “desaparecen”, bloqueando a las víctimas y perdiendo toda comunicación.

Recomiendan evitar compras en redes sociales y terceros

“Y pues bueno, para evitar caer en este tipo de fraudes, les recordamos a los usuarios verificar que la adquisición de servicios sea directamente en páginas oficiales y no a través de terceros. Además, desconfíen de precios por debajo del mercado y reporten cualquier página, publicación o usuario que pudiera estar implicado en este tipo de delitos”, refirió el secretario.

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Se recomienda que, antes de cualquier transacción, las personas verifiquen la información oficial de las empresas —ya sea de la FIFA o de las plataformas— y que desconfíen siempre de ventas que incluyan descuentos atractivos, pues regularmente “si algo es demasiado bueno, es muy probable que sea falso”.

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