Con miras a la participación del Congo en el mundial, la FIFA mantiene estrecho contacto con la Federación de Fútbol de la República Democrática del Congo (FECOFA) para garantizar el estado de salud de los futbolistas luego del brote de ébola detectado en el país y que pudiera ser un punto de diseminación tras su paso por el Mundial 2026.

La selección africana que dirige el técnico francés Sébastien Desabre afronta el final de su preparación, que puede verse alterada por el brote de ébola declarado en el este de la República Democrática del Congo y que ha causado 139 muertos y 600 casos sospechosos en esta y en Uganda.

FIFA y autoridades locales buscan un Mundial 2026 seguro y protegido

Además de monitorizar la situación ante el brote y los contactos con la Federación de Congo, la FIFA también trabaja con los gobiernos de los tres países anfitriones del Mundial -el Departamento de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la Secretaría de Salud de México y la Agencia de Salud Pública de Canadá-, así como con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La FIFA insiste en su objetivo de "garantizar un torneo seguro y protegido, ya que la salud de todas las personas involucradas sigue siendo la prioridad" del organismo.

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El itinerario de la fase de grupos: Houston, Guadalajara y Atlanta

La selección de Congo, que vuelve a un Mundial después de 52 años, tiene previsto disputar dos amistosos antes de debutar con Portugal el 17 de junio en Houston (USA), con Dinamarca, el 3 de junio en la ciudad belga de Lieja y con Chile, el 9 de junio en España, en la localidad gaditana de La Línea.

Sus otros compromisos mundialistas serán frente a Colombia el 23 de junio en Guadalajara y frente a Uzbekistán cuatro días después en Atlanta, Estados Unidos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el último domingo una emergencia internacional ante este brote, aunque considera "bajo" el riesgo global de epidemia.

Diferentes países africanos han reforzado los controles sanitarios y Ruanda ha llegado incluso a cerrar sus fronteras.

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OB