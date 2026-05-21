Universidad Panamericana recibe estafeta del Premio Jalisco de Periodismo

La Universidad Enrique Díaz de León (UNEDL) entregó la estatuilla “Emisario” a la Universidad Panamericana como símbolo del cambio de estafeta del Premio Jalisco de Periodismo (PJP), en su edición 2026.

Abraham Mendoza, rector de la Universidad Panamericana, reconoció la entrega de la estatuilla como una gran responsabilidad para la casa de estudios el tener la presidencia del Premio Jalisco de Periodismo.

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De la misma forma, el rector indicó que buscarán darle voz al papel que representa el periodismo para la sociedad, sobre todo, el periodismo objetivo.

"Es una gran responsabilidad, creemos que, a través de este reconocimiento, queremos dar voz e importancia al relevante papel que juega el periodismo hoy en día en nuestra sociedad. Un periodismo objetivo nos ayuda a abrir las mentes, los corazones y a tomarse en serio lo que es la realidad".

Mendoza recordó que en la actualidad, la sociedad cuenta con mayor cantidad de información disponible para consultar en los distintos medios disponibles, sin embargo, mencionó que el exceso de información produce confusión o cansancio en la población.

"Resulta difícil distinguir la verdad de aquello que es superficial, escandaloso y lo simplemente viral. Parece que este exceso de información parece que termina produciendo un efecto que es el contrario: produce confusión, cansancio, desconfianza".

Para ello, señala que "el periodismo se convierte en una brújula que ayuda a interpretar la realidad y a construir una conversación pública más humana y más consciente", según comentó.

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La adaptación de la IA, uno de los retos del periodismo

Uno de los retos es la adaptación a la Inteligencia artificial, por lo que explican que el uso de la IA se trata de un asunto que se debe abordar, hacerlo parte de la práctica y saber hasta dónde se hace uso de las tecnologías en favor del periodismo.

Se dejó en claro que el uso de la IA no significaría el trabajo de los reporteros diariamente, al afirmar que la IA no podrá redactar o investigar en comparación con lo que hace un periodista.

Para las universidades, el uso de la IA también representa la adecuación de los planes de estudio con las nuevas tecnologías.

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