A unas semanas del inicio del Mundial 2026 de la FIFA, Javier 'Chicharito' Hernández ha sido incluido en un equipo de transmisión de la justa mundialista para una famosa cadena de Estados Unidos. Todo habría sido revelado por una imagen compartida en redes sociales, sin embargo, el ariete mexicano no se ha pronunciado al respecto. Por lo que los seguidores se preguntan si es este el equipo del que Javier hablaba cuando se refería a que no se encontraba retirado del futbol.

El nuevo equipo de “Chicharito”; plagado de figuras

FOX Sports Estados Unidos publicó este miércoles una lista de los comentaristas y exfutbolistas que integrarán sus transmisiones durante el Mundial 2026, y el exfutbolista de Chivas estará acompañado de leyendas del deporte.

"Un estudio de estrellas llega este verano para la Copa del Mundo 202 en FOX", publicó la televisora en redes sociales junto a una imagen con los comentaristas.

En la imagen destacan exfutbolistas como Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry, Alexi Lalas, Clarence Seedorf, Peter Schmeichel, Juan Pablo Ángel, John Obi Mikel, Thiago Alcántara y los estadounidenses Clint Dempsey y Landon Donovan, así como "Chicharito".

ESPECIAL / Instagram

Te puede interesar: Reportan accidente vehicular de Paola Suárez

Chicharito reacciona al anuncio

Por ahora, Javier no ha anunciado nada en redes sociales al respecto, pero se espera que se trate de este "su nuevo equipo" del que tanto hablaba en sus videos. Hasta el momento, Chicharito solo ha subido una historia en Instagram replicando la imagen, además de un retuit en X en el que aparece el siguiente texto:

“¡Bienvenido, Javier Hernández! El máximo goleador de México, Javier “Chicharito” Hernández, se une a FOX Sports para el más grande equipo de transmisión en la historia de la Copa Mundial de la FIFA” se lee en el tuit de FOX Sports Estados Unidos.

ESPECIAL / X @CH14_

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB