Sheinbaum reacciona a medidas de Trump contra remesas

Esta mañana, durante la conferencia de prensa “Mañanera del Pueblo”, la Presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a la orden ejecutiva del presidente estadounidense Trump respecto al envío de remesas desde el país vecino.

Al confirmar que Roberto Lazzeri recibió el beneplácito de Estados Unidos para convertirse en embajador, la Presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el diplomático y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) analizan las medidas impuestas por Donald Trump sobre el envío de remesas de personas migrantes.

"La Secretaría de Hacienda y, pues, ya formalmente el embajador de México en Estados Unidos, porque ya recibimos el beneplácito, Roberto Lazzeri se estará yendo en las próximas semanas, lo están analizando conjuntamente para poder hablar en su momento con el Departamento de Estado", explicó.

“Hasta ahora no vemos un gran riesgo”: Sheinbaum

Durante la conferencia matutina de este jueves 21 de mayo, la Mandataria subrayó que Estados Unidos plantea investigar si personas migrantes sin documentación pueden abrir una cuenta o enviar remesas. Sin embargo, indicó que solo 10% de mexicanos no cuentan con papeles, por lo que no "ven un gran riesgo".

"El 95% de las personas, ya sea que nacieron en México, son hijos de mexicanos, en segunda o tercera generación. La mayoría tiene papeles, la gran mayoría, de 40 millones de mexicanos son alrededor de 4 millones solo el 10% que no tiene algún documento en Estados Unidos y de ellos la gran mayoría lleva 10 años en Estados Unidos (...) Hasta ahora no vemos un gran riesgo", afirmó.

Trump emite orden ejecutiva que impide a migrantes sin documentación enviar remesas

Esta semana, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva para restringir el acceso al sistema financiero, especialmente del envío de remesas y pagos digitales, a migrantes sin documentación. Y en enero de 2026, se fijó un impuesto de 1% a remesas que se entreguen a través de money orders (documento prepagado) o efectivo.

En un comunicado, el mandatario estadounidense dijo que su "administración no tolerará los riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública causados por la actividad financiera transfronteriza ilícita, ni permitirá los riesgos para nuestro sistema financiero derivados de la concesión de crédito o servicios financieros a la población extranjera inadmisible y sujeta a deportación".

Acusó que las transferencias transfronterizas de fondos de bajo valor (comúnmente asociadas con las remesas) han sido utilizadas en ocasiones para facilitar actividades ilícitas como el financiamiento del terrorismo, el tráfico de narcóticos (incluyendo el fentanilo vinculado a carteles en México) y el tráfico de personas. En consecuencia, se implementarán medidas de debida diligencia mejorada para mitigar estos riesgos.

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Sheinbaum defiende labor del migrante

Ante estas declaraciones, Sheinbaum Pardo acusó que Estados Unidos tiene una visión "con la que no coincide" sobre migrantes, a quienes no reconocen como pieza fundamental en su economía, agricultura, cultura, vida social, servicios y manufactura.

"Nuestra visión es que la cooperación para el desarrollo es lo mejor para evitar la migración. (...) Ha disminuido la migración de México a Estados Unidos. Desde 2019, para 2026. El periodo más alto de 2019 a 2026 fue en diciembre de 2022, 205 mil 608. A partir de ahí se hizo un acuerdo entre el presidente Biden y el presidente López Obrador para fortalecer distintas medidas humanitarias que ayudarán a disminuir, porque ese incremento no se dio por mexicanos", subrayó.

La Jefa del Ejecutivo destacó que su gobierno ha implementado otras medidas para apoyar a migrantes, como el programa "México te abraza", para ofrecerles empleo y una estancia temporal en el país, e informó que la migración se ha reducido 97.5 por ciento.

"Son solo 4 millones y de esos 4 millones la mayoría tiene, algunos de ellos tienen 20 años, están integrados completamente en los Estados Unidos, ayudan a ambas naciones (...) Se benefician del trabajo de los mexicanos allá, ayudan a la economía nacional, a enviar remesas, son parte fundamental de la economía de Estados Unidos", defendió.

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