El día de ayer por la noche, las redes sociales del Nacional Monte de Piedad volvieron a activarse en medio de la huelga que el sindicato de trabajadores sostiene desde hace poco más de 7 meses.

El mensaje difundido a través de la página oficial de Facebook de la empresa busca extender tranquilidad a sus clientes luego de que, derivado de esta situación, diversos de ellos han manifestado su inconformidad a través del mismo medio; dejando comentarios en las páginas de la empresa.

Este es el nuevo mensaje de Nacional Monte de Piedad

En un video introducido por el mensaje "Seguimos trabajando para regresar a la operación" Patricia Álvarez de Atención al Cliente Nacional Monte de Piedad, transmitió las siguientes palabras:

"En Nacional Monte de Piedad el servicio se ha temporalmente suspendido debido a las negociaciones del contrato colectivo de trabajadores de Nacional Monte de Piedad" introdujó. "Esa situación no afecta la seguridad de sus artículos ni validez de su contrato. Todos sus artículos siguen resguardados bajo estrictos protocolos. Y sus contratos mantienen las mismas condiciones" aclaró la empleada.

En ese sentido, aseguró que Nacional Monte de Piedad trabaja "para restablecer el servicio y atenderle como siempre, lo antes posible".

Por último, cerró su mensaje recordando los medios oficiales para contactarse ante cualquier duda sobre sus contratos y prendas, las cuales ya acumulan varios meses de encierro.

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¿Cómo va la huelga del Nacional Monte de Piedad?

El conflicto entre patronato y trabajadores se encuentra en una fase frágil y tensa a la espera de que el Tribunal Colegiado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva de manera definitiva la legalidad del movimiento sindical de parte de los trabajadores de la casa de empeño.

En la semana pasada, el Nacional Monte de Piedad celebró la apertura del sindicato para revisar la propuesta planteada por la STPS, aunque aún no se ha establecido una fecha de votación y de respuesta respecto a los resultados.

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OB