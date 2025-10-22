Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente número 8 —con características de estacionario sobre el oriente del golfo de México—; junto a canales de baja presión en el occidente; y la zona de baja presión al sur de Chiapas, con 20% de probabilidad para formar un ciclón tropical en 48 horas, traerán intervalos de chubascos —de 5 a 25 milímetros— en la franja costera, el sur y áreas montañosas de Jalisco. Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara no hay registro para caída de lluvia, pero sí de bajas temperaturas.

Este es el frío que le espera hoy a la ciudad de Guadalajara

En la caótica ciudad de Guadalajara el cielo se mantendrá con nubes y claros, temperaturas que oscilarán entre los 30 y los 10 grados centígrados, y ráfagas de viento Este que correrán a 33 km/h. Por el momento, no se reporta la caída de lluvia. Además, las temperaturas más bajas de la tarde se registrarán en las siguientes horas:

12:00 PM Nubes y claros 26°C 01:00 PM Nubes y claros 27°C 02:00 PM Nubes y claros 28°C

Se espera nueva tormenta tropical para el fin de semana

Por último, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó —en punto de las 06:00 de la mañana— vigilancia sobre una zona de baja presión localizada a 780 km al sur de Punta San Telmo, en Michoacán; esta mantiene 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 70% en 7 días. Se espera su intensificación a tormenta tropical para el fin de semana.

ESPECIAL / IAM

Con información del SMN, Conagua, IAM, y Meteored.

AO