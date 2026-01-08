Tras el anuncio del incremento en el costo del pasaje del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), los usuarios comenzaron a presentar dudas sobre la Tarjeta Única "Al Estilo Jalisco", ya que con ella se podrá acceder a un descuento, para pagar 11 pesos en lugar de 14 por traslado.

Sin embargo, esta no es la única función del plástico. Durante su presentación en diciembre pasado, el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, indicó que esta herramienta se encuentra respaldada por VISA, lo que implica que los tarjetahabientes podrán utilizarla para depositar y retirar dinero, pagar servicios, realizar compras en línea, ahorrar con un rendimiento anual de 10 por ciento y, próximamente, acceder a créditos, así como recibir remesas con tasas preferenciales.

¿A partir de cuándo se podrá tramitar la Tarjeta Única "Al Estilo Jalisco" y cómo hacerlo?

El prerregistro para obtener la tarjeta comenzará el próximo lunes 12 de enero a través del sitio web: https://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/#registro .

Al acceder a la página deberás ingresar tus datos, como nombre, edad, estado civil, dirección, correo electrónico y teléfono. Luego recibirás un correo con la información y comprobante de cita. Cuando llegue el día, deberás asistir a la cita en el módulo asignado con la documentación requerida.

¿La Tarjeta Única "Al Estilo Jalisco" tiene costo?

No, el trámite de la Tarjeta Única "Al Estilo Jalisco" no tiene costo, además, tampoco cobrará anualidad.

Además, recientemente el gobernador aclaró que no habrá límite de tarjetas únicas para entregar a la población y que puedan obtener el descuento al momento de pagar la tarifa del transporte público.

"Aquí pueden alcanzar tarjeta los 8 millones y medio de jaliscienses. Hay una meta de credencialización, pero eso no quiere decir que exista un tope de credenciales, no hay límites".

¿Qué documentos se necesitan para tramitar la Tarjeta Única "Al Estilo Jalisco"?

Para solicitar la tarjeta será necesario reunir los siguientes documentos:

Imagen de INE por ambos lados.

Imagen de acta de nacimiento.

CURP.

Correo electrónico.

Teléfono celular personal.

El certificado de discapacidad y certificado de estudios son documentos opcionales.

A los módulos la población en general deberá asistir con el comprobante de cita y una copia de la INE.

En el caso de los beneficiarios de los programas de Mi Pasaje o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte, además de estos papeles, también deberán presentar la documentación requerida por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social y la tarjeta actual del programa para intercambiarla.

En resumen, estos son los pasos para tramitar la tarjeta:

Ingresa tu información para el pre registro en el sitio web Recibe un SMS a tu celular validando tu información y que ya puedes hacer tu cita Agenda tu cita en https://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/ Selecciona hora y día de tu cita para recibir un comprobante en tu correo electrónico Asiste a tu cita en el módulo asignado con tu comprobante de cita y copia de tu INE Entrega tu comprobante de cita, tu documentación y recibe la tarjeta

Para mayor información, cualquier persona se puede comunicar al número 33 2451 2667 o en las redes oficiales del Gobierno de Jalisco.

