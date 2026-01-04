Calendario oficial de la Verificación Vehicular en Jalisco 2026

Esta semana el Gobierno de Jalisco informó que durante el 2026 la Verificación Vehicular será gratuita al pagar el refrendo y compartió el calendario oficial para realizar el trámite.

La verificación vehicular se trata de un procedimiento a través del cual se realiza una revisión de los motorizados con el objetivo de asegurar que sus emisiones de contaminantes se encuentren dentro de los límites máximos permisibles.

Dicho proceso forma parte de la estrategia "Verificación Responsable" impulsada por el gobierno local, la cual busca mejorar la calidad del aire y proteger la salud pública.

De acuerdo con las autoridades, el esquema de verificación gratuita, mediante el pago del refrendo, permitió que más personas se integraran al Programa de Verificación Jalisco durante el 2025, al eliminar un gasto directo para las familias y generando mayor conocimiento sobre la importancia del control de emisiones en los vehículos que circulan en la entidad.

Hasta el 28 de diciembre del año pasado, en el estado se realizaron 1 millón 155 mil 141 pruebas de verificación, volumen que superó la meta establecida para el primer año de implementación del esquema.

“Que la verificación estuviera vinculada al pago del refrendo fue un aliciente para que los ciudadanos acudieran a los centros de verificación, toda vez que este año ya no tuvo un costo directo a la economía de las familias” , señaló Francisco Javier Sierra Moreno, Director de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones (AIRE).

Calendario para realizar la Verificación Vehicular en 2026

Este año, el calendario para realizar la Verificación Vehicular no tendrá modificaciones y continuará aplicándose conforme a la terminación numérica de la placa del vehículo, con el fin de garantizar una atención ordenada y eficiente para las y los propietarios de automotores en el estado.

Para 2026 el subsidio a la Verificación Jalisco se mantendrá vigente a través del pago del refrendo vehicular, beneficio que podrá hacerse válido mediante la plataforma oficial https://verificacionresponsable.jalisco.gob.mx .

El costo de la prueba es de 500 pesos para quienes no hayan pagado el refrendo, siempre que agenden y acudan a su cita dentro del periodo asignado, de lo contrario, el monto asciende a 550 pesos.

Enero- febrero: 1

Febrero- marzo: 2

Marzo- abril: 3

Abril- mayo: 4

Mayo- junio: 5

Julio- agosto: 6

Agosto- septiembre: 7

Septiembre- octubre: 8

Octubre- noviembre: 9

Noviembre-diciembre: 0

Durante los meses de enero, febrero y marzo estarán abiertos los registros para vehículos rezagados de 2025, automovilistas que pagaron el Paquete 3x1 en 2025, sin importar la terminación de placa.

¿En qué municipios es obligatoria la Verificación Vehicular en Jalisco en 2026?

Área Metropolitana de Guadalajara (AMG): Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo.

Área Metropolitana de Ocotlán: Ocotlán, Jamay y Poncitlán.

Área Metropolitana del Sur (Ciudad Guzmán): Zapotlán el Grande, Gómez Farías y Zapotiltic.

Tepatitlán de Morelos, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno.

¿Qué vehículos están exentos de realizar la Verificación?

Vehículos de modelo del año en curso o año siguiente (2026 y 2027).

100 por ciento Eléctricos.

Híbridos- eléctricos enchufables (PHEV) o híbridos con capacidad de circular sólo con energía eléctrica.

Placas federales.

Placas de automóviles clásicos.

Remolques, maquinaria de construcción, vehículos acuáticos.

Motocicletas.

