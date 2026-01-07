¿Cuál es el costo del refrendo vehicular en Jalisco en 2026?

El pago anual del refrendo es un procedimiento crucial para circular legalmente en Jalisco y evitar ser sancionado por las autoridades con recargos y multas.

Aunque en el 2026 ya no estará disponible el programa de Paquetazo 3x1, que permitía acceder a la verificación vehicular y al cambio de placas de manera gratuita, todavía habrá beneficios al realizar esta transacción.

¿Cuál es el costo del refrendo en Jalisco?

El gobierno de estado informó que durante 2026 el refrendo vehicular costará mil pesos para automóviles, camionetas y vehículos de carga general, lo que representa un incremento de 100 pesos respecto al monto del año pasado. Para las motocicletas, el costo es de 600 pesos.

Al pagar el refrendo vehicular también se suman otros 100 pesos, monto que corresponde a la aportación voluntaria establecida por el gobierno local, destinado a la Cruz Roja Mexicana y al Hogar Cabañas.

Cabe decir que este año, debido a la respuesta positiva que esta medida ha tenido anteriormente, el pago del refrendo incorpora el beneficio de la verificación vehicular gratuita, lo que permite cumplir con este trámite sin costos adicionales y con mayor accesibilidad.

Además, para promover el uso de plataformas digitales y reducir los tiempos de espera al evitar las largas filas que suelen formarse en recaudadoras municipales y estatales, en los meses de enero y febrero las y los contribuyentes que realicen el pago del refrendo anual 2026 en línea obtendrán un descuento de 5 por ciento por pronto pago.

En adición, a lo largo de todo el año permanecerá vigente el descuento de 70 por ciento en el trámite de cambio de propietario, lo que representa un ahorro significativo para quienes necesiten regularizar la situación legal de su vehículo y mantener su documentación actualizada.

En materia de regularización, durante el primer bimestre del año en curso se aplicará un descuento de 60 por ciento en el pago en línea de fotoinfracciones e infracciones viales estatales, así como en los recargos generados por estos conceptos. Para quienes realicen el pago de forma presencial en las Oficinas Recaudadoras, el beneficio será de 50 por ciento.

Cabe decir que los descuentos no serán aplicables a sanciones por conducir bajo el influjo de alcohol o drogas, ni a infracciones relacionadas con la invasión de carriles exclusivos para el transporte público.

Horarios en oficinas recaudadoras

Hasta el próximo viernes 16 de enero, el horario de las Oficinas Recaudadoras del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) brindarán atención de lunes a viernes de 6:00 a 18:00 horas, y los sábados de 8:00 a 14:00 horas. A partir del 19 de enero y hasta el 31 de marzo, el horario será de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas, manteniéndose la atención sabatina de 8:00 a 14:00 horas.

En el interior del estado, las Oficinas Recaudadoras atenderán de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

Los propietarios que realizaron el pago del refrendo vehicular en 2025 y que aún no han efectuado el canje, cuentan con una prórroga vigente hasta el 31 de marzo para cambiar de placas de forma gratuita, sin que se apliquen sanciones, siempre que cumplan con este requisito conforme a los lineamientos vigentes.

Para agendar una cita en las Oficinas Recaudadoras, las y los interesados pueden ingresar al sitio sefinenlinea.jalisco.gob.mx/agendarecaudadora .

