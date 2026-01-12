La segunda adolescente que escapó del Hogar Cabañas el pasado 29 de diciembre fue localizada con vida y en buen estado de salud, aunque no se detalló el lugar donde fue encontrada, informó la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas.

Se trata de Brenda Guadalupe, de 13 años. Su localización se logró gracias a un operativo de búsqueda implementado por la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ) a través de la Alerta Amber. El albergue también aportó información para su localización.

La menor será presentada ante un agente del Ministerio Público, a fin de realizar las diligencias ministeriales y determinar las causas que motivaron la ausencia. Se espera que Brenda regrese a la casa hogar.

El pasado 8 de enero el Gobierno del Estado informó de la localización de la otra menor que se escapó del Hogar Cabañas junto a Brenda. Britani Sugei, de 17 años, fue hallada en la zona de San Martín de las Flores de Abajo, en Tlaquepaque, aunque la adolescente ya estaba bajo resguardo del Hogar Cabañas desde el día 7.

Tras entrevistarse con autoridades estatales, la joven refirió que Brenda se separó de ella al salir del albergue, pues planeaba ir a Zacatecas para reunirse con su familia. A la fecha no se han dado a conocer avances en la investigación que lleva a cabo el Órgano Interno de Control del Hogar Cabañas a fin de esclarecer los hechos y dar con quien resulte responsable por actos u omisiones en el escape de las menores.

De acuerdo con datos del Registro Estatal de Personas Desaparecidas, en Jalisco hay 16 mil 064 personas sin localizar, con corte al 31 de diciembre de 2025. De ellas, mil 243 son menores, adolescentes y jóvenes de entre 10 y 19 años de edad.

