Colectivo acusa a FGR de filtración y abandono en Rancho Izaguirre

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de cometer omisiones, filtraciones y abandono en las investigaciones por el caso del Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán.

En un comunicado dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y a la sociedad, el colectivo de búsqueda reclamó que el rancho Izaguirre se encuentra en situación de abandono, afirmando que cuentan con evidencias y compartiendo imágenes del sitio. Y acusan que ha habido filtración de información al crimen organizado, poniendo en riesgo las indagatorias.

"Existió filtración de información desde la Fiscalía General de la República hacia el crimen organizado . A causa de estas irregularidades , los detenidos hoy apelan, existiendo un riesgo real de que queden en libertad , lo que sería trágico y fatal".

Señalan que faltaron cateos, líneas de investigación y funcionarios por judicializar. A la par, critican que no se les ha permitido el acceso a las carpetas de investigación, así como el cierre de las indagatorias, acusando un "atraso grave y abandono total del caso".

En la información más reciente del caso, compartida en octubre pasado, sumaban 19 personas detenidas y procesadas por el caso, entre ellas está el presidente municipal de Teuchitlán, José Ascención Murguía, y ex policías de Tala, presuntamente vinculados con grupos de la delincuencia organizada y actividades de huachicol.

El colectivo de búsqueda también acusó que testigos clave tuvieron que huir hacia Estados Unidos y fueron ignorados.

Además, critican que siguen las desapariciones: "siguen desapareciendo jóvenes y el reclutamiento continúa sin que nadie parezca estar actuando" . Exigen a la presidenta que no permita que la verdad se entierre por el caso.

YC

