Operativo vial Guadalupe-Reyes cierra con 276 conductores en el "torito"

El despliegue "Guadalupe – Reyes" del operativo “Salvando Vidas” concluyó con 276 conductores detenidos y la aplicación de 94 mil 296 pruebas de alcoholimetría, un aumento del 35 por ciento en muestras recabadas comparado con 2024 – 2025, cuando se realizaron 69 mil 603 pruebas.

El operativo se llevó a cabo del 12 de diciembre al 6 de enero en puntos estratégicos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). El comisario vial del Estado, Jorge Arizpe García, resaltó que "Salvando Vidas" se lleva a cabo todos los días del año en horario nocturno, y en diciembre, a partir de Guadalupe – Reyes, se implementó durante el día.

También fueron retenidos 263 vehículos sancionados y otros 174 conductores por tener niveles entre .25 y .41 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Los infractores fueron remitidos al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholemia (CURVA). Las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol van desde los 16 mil 971 hasta los 22 mil 628 pesos, o arresto inconmutable de 12 a 36 horas.

En tanto, "Salvando Vidas" se aplica de manera aleatoria en distintos puntos de la ciudad y en municipios al interior del estado, a fin de garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes, lesiones y muertes vinculadas con el consumo de alcohol y conducir.

"La mejor recomendación que puede haber es que, si va a tomar, no debe de conducir, es lo mejor que puede hacer, si va a una fiesta, a un restaurante, mejor use los vehículos de alquiler o de plataforma", dijo Arizpe García.

