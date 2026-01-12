Profeco advierte a corredores de Guadalajara por presunto fraude en carreras temáticas

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una advertencia dirigida a corredores ante un posible fraude relacionado con carreras temáticas organizadas por la presunta empresa “Mundo Runner”.

De acuerdo con la autoridad, esta firma promociona eventos como Star Wars Run, Merlina Run y Shrek Run, supuestamente programados para realizarse en Guadalajara y la Ciudad de México, por lo que llamó a los interesados a extremar precauciones.

Te recomendamos: Localizan a segunda menor desaparecida que escapó del Hogar Cabañas

Sin embargo, la Procuraduría dijo que no existen tales carreras por lo que lanzó la alerta a los corredores para que no hagan ningún pago.

"Alertamos sobre un fraude en supuestas carreras organizadas por Mundo Runner, con temáticas de Starwars y Merlina, a realizarse en distintas ciudades del país en fechas próximas. Se han detectado cobros de inscripciones a carreras inexistentes, recomendamos no confiar en este proveedor y no realizar pagos por transferencia".

Lee también: Fortalece Consejo Regulador del Tequila relaciones de trabajo con la OMPI

La página además de ofrecer esas carreras dice que da tips y recomendaciones para corredores, sin embargo, tras el mensaje que subió la Profeco a sus redes sociales el sitio web marca error para dar acceso a las supuestas carreras que organiza.

Por redes sociales se confirmaron grupos de defraudados, además de que circulan videos de quienes fueron estafados por Mundo Runner, firma que solamente permitía transferencias directas.

Uno de los afectados dijo: "Los videos que usaban para promocionarlo no eran de México, eran clips de otros países, incluso de otros eventos, algunos alterados con IA. Aun así, armaron una página web y vendían inscripciones como si fuera algo real.

"Otra red flag enorme: el único método de pago era la transferencia bancaria. No había plataformas seguras, ni boletos oficiales, ni información clara de la organización. Con el tiempo, la gente empezó a darse cuenta de que nadie respondía y que el dinero simplemente se perdió".

NA