Así puedes hacer la Verificación Vehicular GRATIS en Jalisco en 2026

En Jalisco, el costo para realizar la Verificación Vehicular es de 500 pesos, y de 550 si la cita se agenda fuera del periodo que corresponde a la terminación de la placa de la unidad motorizada, según el calendario oficial . No obstante, existe una forma de acceder al trámite de forma gratuita.

En la primera semana de enero, el gobierno del estado informó que los propietarios de vehículos podrán realizar la prueba sin costo con el pago de su refrendo 2026. Aquí te decimos los pasos para acceder al beneficio.

¿Cómo acceder a la Verificación Vehicular gratuita en Jalisco?

La Verificación Vehicular será gratuita durante todo el año para quienes hayan cumplido con el pago del refrendo en 2026.

Para acceder a la verificación sin costo, en primer lugar se debe realizar el pago del refrendo anual, preferentemente en línea o en la recaudadora más cercana. Para hacer el pago en línea se debe acceder a la liga https://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/serviciosVehiculares/ , donde se debe ingresar la información solicitada, como el número de placas, número de serie, nombre de la persona propietaria y número de motor.

Luego se debe validar el pago del refrendo 2026, registrando los datos del vehículo (número de placas y Número de Identificación Vehicular, también conocido como número de serie) en el sitio web: https://verificacionresponsable.jalisco.gob.mx/cita-rapida .

Tras este paso, deberás esperar un lapso de alrededor de 48 horas para validar la transacción y generar la cita de acuerdo a la terminación de tus placas en: https://verificacionresponsable.jalisco.gob.mx/cita-rapida .

La verificación vehicular es un procedimiento a través del cual se realiza una revisión de los motorizados con el objetivo de asegurar que sus emisiones de contaminantes se encuentren dentro de los límites máximos permisibles.

Dicho proceso forma parte de la estrategia "Verificación Responsable" impulsada por el gobierno local, la cual busca mejorar la calidad del aire y proteger la salud pública.

Este año, el calendario para realizar la Verificación Vehicular no tendrá modificaciones y continuará aplicándose conforme a la terminación numérica de la placa del vehículo, con el fin de garantizar una atención ordenada y eficiente para las y los propietarios de automotores en el Estado.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB