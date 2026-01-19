Este lunes 19 de enero inicia la entrega de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, una herramienta con la que el Gobierno del estado apuesta por la inclusión financiera, poniendo al alcance de la ciudadanía una tarjeta de débito de trámite gratuito que tampoco cobrará anualidad.

“El 46 por ciento de la población adulta en Jalisco no tiene acceso a un crédito y más del 45 por ciento no utiliza ningún tipo de financiamiento, ni formal ni informal (...) Por el simple hecho de ser jalisciense, se tenga derecho a una cuenta de débito y a integrarse al sistema financiero mexicano de manera fácil y sencilla, sin referencias de capacidad de pago” , dijo en conferencia de prensa el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo.

Hace una semana comenzó el proceso de prerregistro para obtenerla a través del sitio web https://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/ . Las personas que completaron el proceso de manera exitosa podrán recoger el plástico a partir del día de hoy en uno de los módulos habilitados por las autoridades, de acuerdo con los datos de sus citas.

¿Cuáles son los módulos para recoger la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

A partir de este lunes, la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco podrá recogerse en 11 módulos ubicados en la Zona Metropoliana de Guadalajara (ZMG) y municipios con pago electrónico en el transporte público, en un horario de 8:00 a 20:00 horas.

Cada persona interesada deberá llevar a su cita una copia de su INE y el acuse de recibo (3 páginas) proporcionado durante el proceso de prerregistro.

Módulos en Guadalajara:

Parque San Jacinto, ubicado en Av. San Jacinto S/N, colonia San Andrés

Estación de los Dos Templos, en el cruce de Av. 16 de Septiembre y la Calzada Revolución

Unidad Deportiva López Mateos, en Av. Cristóbal Colón #2189, en la colonia Colón Industrial

Módulos en San Pedro Tlaquepaque

Expo Ganadera, en Calzada Huascato #915 en la colonia El Álamo

Estación Central Nueva, ubicada en Av. de las Torres #483

Módulos en Zapopan

Unidad Zapopan Centro, en la colonia El Capullo

Unidad Administrativa Las Águilas, sobre Av. López Mateos Sur, en la colonia La Calma

Módulo en Tlajomulco de Zúñiga

CAT del Valle, ubicado en Av. Concepción #6125, en la colonia Santa Cruz del Valle

Módulo en Lagos de Moreno

Palacio Municipal, en la calle Benito Juárez, esquina con Francisco González León, en la Zona Centro

Módulo en Puerto Vallarta

DRSE Costa Sierra Occidental, en Av. de los Grandes Lagos #236, en la colonia Fluvial Vallarta

Módulo en Zapotlán El Grande

UNIRSE SUR, en calle General Manuel M. Diéguez Lara #134, en la colonia Centro

Cabe decir que en esta primera etapa también se contempla la instalación de un decimosegundo módulo en Tepatitlán de Morelos, en UNIRSE, con domicilio en Jardín Alteño #223, en la colonia Jardines del Real, aunque este comenzará a operar a partir del próximo 9 de febrero.

¿Cómo tramitar la Tarjeta Única al Estilo Jalisco en línea?

Ingresa al enlace www.tarjetaunica.jalisco.gob.mx/ y da clic en “haz tu prerregistro aquí” Ingresa la información requerida Se validará tu información y recibirás un SMS a tu celular para que puedas hacer una cita. El proceso de validación puede durar hasta una semana Cuando te llegue el SMS, vuelve a ingresar a la página y selecciona hora y día de tu cita, e imprime el acuse de recibo (3 páginas), que llegará a tu correo electrónico Asiste a tu cita en el módulo asignado con tu acuse de recibo impreso y copia de tu INE por ambos lados Entrega tu acuse de recibo (3 páginas) y la copia de tu INE y te entregarán tu Tarjeta Única Al Estilo Jalisco

Para recogerla, asiste a tu cita en el módulo asignado con tu acuse de recibo impreso y copia de tu INE por ambos lados. ESPECIAL

¿Qué ofrece la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

Moverte a través de todo el sistema de transporte público y acceder a la tarifa de 11 pesos

Acceder a los apoyos del Gobierno de Jalisco

Descuentos en multas y recargos

Inscribirte y contar con el Seguro Médico Al Estilo Jalisco

Suscribirte al sistema de Mi Bici

También se puede acceder a servicios financieros como:

Retirar efectivo en cualquier cajero automático de la RED

Recibir remesas de manera fácil y segura

Posibilidad de acceder a créditos revolventes

Ingresar dinero a más de 28 mil establecimientos afiliados

Pagar servicios y comprar en millones de comercios físicos y digitales

Ingresar dinero en un componente de ahorro con 10% de rendimiento anual y liquidez total

Contar con la Tarjeta Única no implica el acceso a programas sociales o apoyos gubernamentales; los apoyos se otorgan conforme a la convocatoria publicada por la dependencia correspondiente y sus reglas de operación.

Para mayor información, cualquier persona se puede comunicar al número 33 2451 2667 o en las redes oficiales del Gobierno de Jalisco.

