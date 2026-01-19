Este lunes 19 de enero inicia la entrega de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, una herramienta con la que el Gobierno del estado apuesta por la inclusión financiera, poniendo al alcance de la ciudadanía una tarjeta de débito de trámite gratuito que tampoco cobrará anualidad.“El 46 por ciento de la población adulta en Jalisco no tiene acceso a un crédito y más del 45 por ciento no utiliza ningún tipo de financiamiento, ni formal ni informal (...) Por el simple hecho de ser jalisciense, se tenga derecho a una cuenta de débito y a integrarse al sistema financiero mexicano de manera fácil y sencilla, sin referencias de capacidad de pago”, dijo en conferencia de prensa el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo.Hace una semana comenzó el proceso de prerregistro para obtenerla a través del sitio web https://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/. Las personas que completaron el proceso de manera exitosa podrán recoger el plástico a partir del día de hoy en uno de los módulos habilitados por las autoridades, de acuerdo con los datos de sus citas.A partir de este lunes, la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco podrá recogerse en 11 módulos ubicados en la Zona Metropoliana de Guadalajara (ZMG) y municipios con pago electrónico en el transporte público, en un horario de 8:00 a 20:00 horas.Cada persona interesada deberá llevar a su cita una copia de su INE y el acuse de recibo (3 páginas) proporcionado durante el proceso de prerregistro.Módulos en Guadalajara:Módulos en San Pedro TlaquepaqueMódulos en ZapopanMódulo en Tlajomulco de ZúñigaMódulo en Lagos de MorenoMódulo en Puerto VallartaMódulo en Zapotlán El GrandeCabe decir que en esta primera etapa también se contempla la instalación de un decimosegundo módulo en Tepatitlán de Morelos, en UNIRSE, con domicilio en Jardín Alteño #223, en la colonia Jardines del Real, aunque este comenzará a operar a partir del próximo 9 de febrero. También se puede acceder a servicios financieros como:Contar con la Tarjeta Única no implica el acceso a programas sociales o apoyos gubernamentales; los apoyos se otorgan conforme a la convocatoria publicada por la dependencia correspondiente y sus reglas de operación.Para mayor información, cualquier persona se puede comunicar al número 33 2451 2667 o en las redes oficiales del Gobierno de Jalisco.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB