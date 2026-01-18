La Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno de Jalisco informó que, a partir de mañana, lunes 19 de enero, todas las recaudadoras estatales operarán con horarios unificados de atención.

Hasta el pasado viernes 16 de enero, las oficinas recaudadoras ubicadas en el territorio que comprende el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) brindaron atención de lunes a viernes de 6:00 a 18:00 horas, y los sábados de 8:00 a 14:00 horas.

A partir de mañana, el horario en las recaudadoras de la metrópoli será de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas, y los sábados de 8:00 a 14:00 horas. En el interior del estado, la atención se mantiene de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

Además, la recaudadora del CISZ, que anteriormente contaba con un horario extendido de atención hasta las 22:00 horas, dejará de operar bajo ese esquema y, a partir del 19 de enero, se alineará al horario regular del resto de las recaudadoras del estado.

Beneficios y descuentos disponibles en recaudadoras del estado y trámites en línea

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la ciudadanía, actualmente las recaudadoras ofrecen diversos beneficios y descuentos.

Quienes paguen su refrendo vehicular durante los meses de enero y febrero en línea obtendrán un 5 por ciento de descuento por pronto pago. El costo es de mil pesos para automóviles y de 600 pesos para motocicletas.

Además, el pago del refrendo incluye el acceso a la verificación vehicular gratuita.

Durante todo 2026 se mantiene un descuento del 70 por ciento en el trámite de cambio de propietario.

De igual forma, durante los meses de enero y febrero se ofrecen descuentos de hasta el 60 por ciento en el pago en línea de fotoinfracciones, multas viales estatales y recargos, mientras que quienes realicen estos pagos de manera presencial podrán acceder a un descuento del 50 por ciento.

En este contexto, la Secretaría de la Hacienda Pública invitó a la ciudadanía a aprovechar los horarios de atención y los beneficios vigentes.

