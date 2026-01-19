¿Qué beneficios se obtienen al pagar el refrendo en Jalisco?

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, el gobierno de Jalisco presentó el Refrendo 2026 en "modo increíble", un esquema que combina costos accesibles, descuentos y facilidades de pago.

De este modo, al pagar el refrendo en línea o en alguna de las oficinas recaudadoras del estado, los dueños de vehículos motorizados pueden acceder a diferentes beneficios.

¿Qué beneficios se obtienen al pagar el refrendo?

Durante 2026 el costo del refrendo vehicular es de mil pesos para automóviles, camionetas y vehículos de carga general, mientras que para las motocicletas el monto es de 600 pesos.

Al pagar el refrendo vehicular también se suman otros 100 pesos, monto que corresponde a la aportación voluntaria establecida por el gobierno local, destinado a la Cruz Roja Mexicana y al Hogar Cabañas.

Uno de los principales beneficios que se obtienen al pagar el refrendo es evitar multas, debido a que este pago forma parte de las obligaciones vehiculares, por lo que es crucial para circular legalmente en Jalisco.

Por concepto de pronto pago, durante los meses de enero y febrero, quienes paguen su refrendo en línea podrán acceder a un 5% de descuento en el monto. El trámite se realiza en la siguiente liga: https://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/serviciosVehiculares/ .

Además, los propietarios de vehículos que cumplan con esta obligación podrán realizar sin costo la Verificación Vehicular. Esto permite ahorrar entre 500 y 550 pesos, dependiendo de si la prueba se realizó respetando el calendario por terminación de placa o no.

Para acceder a la verificación sin costo, es necesario validar el pago del refrendo 2026, registrando los datos del vehículo (número de placas y Número de Identificación Vehicular, también conocido como número de serie) en el sitio web: https://verificacionresponsable.jalisco.gob.mx/cita-rapida .

Tras este paso, deberás esperar un lapso de alrededor de 48 horas para validar la transacción y generar la cita de acuerdo a la terminación de tus placas en: https://verificacionresponsable.jalisco.gob.mx/cita-rapida .

Cabe decir que durante todo el año se mantendrá un descuento del 70% en el trámite del cambio de propietario.

En este contexto, la Secretaría de la Hacienda Pública invitó a la ciudadanía a aprovechar los beneficios vigentes.

