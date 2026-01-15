¿Cómo acceder a la prórroga de sustitución de placas gratuita en Jalisco?

Desde el pasado 2 de enero y hasta el 31 de marzo de este 2026 se encuentra vigente la prórroga para realizar el cambio gratuito de placas, con el objetivo de que el total del parque vehicular de la región esté actualizado.

El proceso se realiza de forma escalonada conforme a un nuevo calendario por terminación de placa, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno de Jalisco.

¿Cómo acceder a la prórroga de la sustitución de placas gratuita?

Para acceder al canje de placas sin costo en 2026 debes haber pagado el refrendo vehicular 2025, tener tu vehículo registrado y actualizado en el Padrón Vehicular y programar una cita para el trámite en la página oficial: sefinenlinea.jalisco.gob.mx/agendarecaudadora .

En la oficina recaudadora, los contribuyentes deberán entregar el juego de placas anterior, presentar identificación oficial vigente en original y copia, así como el documento que acredite la propiedad del vehículo —factura, sentencia judicial o cesión de derechos— también en original y copia.

Asimismo, deberán presentar un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 90 días y el comprobante de verificación vehicular.

Si no realizaste el pago de tu refrendo antes del 26 de diciembre de 2025 y tienes la obligación de cambiar tus placas, deberás cubrir el costo de del trámite, el cual puede superar los 2 mil 500 pesos

Calendario para la sustitución de placas en Jalisco 2026

Enero: terminaciones 1, 2, 3 y 4

Febrero: terminaciones 4, 5, 6 y 7

Marzo: terminaciones 7, 8, 9 y 0

Cabe recordar que el canje de placas es obligatorio para todos los vehículos cuyas láminas tengan los diseños “Maguey”, “Minerva” y “Gota” (roja y verde), incluyendo motocicletas, remolques, transporte público, taxis, automóviles y camionetas.

Las únicas placas válidas en el estado durante 2026 son los diseños “Collage” (2019) y “Cabañas” (2025). Quienes circulen con placas obsoletas podrán ser sancionados por las autoridades, con la imposición de multas y hasta la posible retención del vehículo en operativos viales.

