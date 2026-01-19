El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó este 19 de enero el listado de la situación de disponibilidad en sus oficinas ubicadas en todo el país.

Según dio a conocer el organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las sedes cuentan con tres estados de disponibilidad, que puede ser:

Disponibilidad alta (se brinda atención a las y los contribuyentes entre uno y hasta 10 días hábiles)

Disponibilidad media (de 11 a 20 días hábiles)

Disponibilidad baja (más de 21 días)

El SAT publicó desde sus redes sociales que en México se cuenta con una disponibilidad alta en el 95 % de sus oficinas .

Disponibilidad alta en Jalisco

Para fortuna de las y los contribuyentes, todas las oficinas del SAT en Jalisco se encuentran con alta disponibilidad para agendar citas, con excepción de la sede Módulo de Servicios Tributarios (MST) Tepatitlán , que se encuentra en una situación de disponibilidad media.

ADSC Jalisco "1" Guadalajara

ADSC Jalisco "2" Guadalajara Sur

ADSC Jalisco "3" Zapopan

MST Autlán de Navarro

MST Cd. Guzmán

MST Lagos de Moreno

MST Ocotlán

MST Puerto Vallarta

Recaudación de impuestos 2025

Este lunes, el director del SAT, Antonio Martínez Dagnino, presentó en "La Mañanera" de la Presidenta Claudia Sheinbaum el total de ingresos del Gobierno de México derivado de la recaudación fiscal de 2025.

Los ingresos del 2025, se componen, según Martínez Dagnino, de la recaudación de ingresos tributarios y no tributarios. Compartió que la recaudación en 2024 fue de 5 billones 558 mil 349 millones de pesos; luego de este periodo, se aprobó la Ley de Ingresos Fiscales (LIF) para el 2025 por 5 billones 951 mil 992 millones de pesos.

En 2025, sin embargo, se recaudaron un total de 6 billones 45 mil 795 millones de pesos en ingresos fiscales . "El crecimiento fue de 487 mil millones, casi 500 mil millones de pesos, en relación con el año pasado; esto es un 4.8 % en términos reales", dijo el funcionario.

El director del SAT explicó que el crecimiento en la recaudación fiscal se ha mantenido entre 350 y 450 [millones de pesos] por año; "este año ya casi 500 mil millones de pesos más".

Por su parte, la Mandataria aseguró que en México se ha terminado el llamado "paraíso fiscal" para los grandes empresarios. Compartió que la SHCP, a través del SAT, comenzará a trabajar contra la evasión de impuestos mediante estrategias de transparencia que se aplicarán a las empresas que falsifiquen facturas y también en las aduanas.

Sheinbaum, además, se congratuló en presentar mayor recaudación fiscal, pues aseguró que los impuestos se traducen en dinero del pueblo para el pueblo, que retorna a modo de programas sociales y obra pública .

"Son buenas noticias, el ingreso adicional que recibimos todos los mexicanos y se dedicaron a los programas de bienestar, a obras públicas, a salud, educación".

