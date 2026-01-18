Jalisco registra cerca de 2 millones de cambios de propietario de vehículos en 2025

Con el objetivo de actualizar el padrón vehicular, brindar certeza jurídica a las y los propietarios y fortalecer la seguridad patrimonial, durante 2025 el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de la Hacienda Pública, ha brindado diversas facilidades para que las personas realicen el trámite de cambio de propietario de vehículos, lo que permitió concretar cerca de dos millones de dichos trámites.

En total, fueron un millón 904 mil 700 movimientos en las recaudadoras estatales en todo 2025, lo que representó un promedio mensual de 158 mil 725 trámites. Además, señaló, el comportamiento también tuvo un impacto positivo en la recaudación estatal, que alcanzó un total anual de mil 335 millones 439 mil 897 pesos por este concepto, con un promedio mensual de 111 millones 286 mil 658 pesos.

"El trámite garantiza certeza jurídica sobre la propiedad de los automóviles, previene conflictos legales futuros y facilita la compraventa de vehículos, fortaleciendo la seguridad patrimonial y la legalidad en la tenencia de los vehículos en el Estado", refirió el Gobierno de Jalisco mediante un comunicado.

Recordó que durante 2025 el trámite de cambio de propietario contó con un descuento de 50% y, para 2026, el estímulo se amplió a 70% con el fin de que mayor número de personas regularicen su situación vehicular y mantengan sus unidades en condiciones legales óptimas.

"El cambio de propietario es un trámite que debe realizarse en el momento de la compraventa del vehículo al endosar la factura. El comprador y el vendedor garantizan la finalización de la transacción celebrada y el nuevo dueño es el propietario del vehículo usado" , señaló la autoridad estatal.

De esta manera se evita la adquisición fraudulenta de un vehículo o que cuente con adeudos o bloqueos por alguna causa legal.

¿Cuál es el trámite para hacer el cambio de propietario de mi vehículo?

Para realizar el trámite es necesario agendar una cita en https://agendador-shp.jalisco.gob.mx/ en cualquiera de las 135 recaudadoras estatales.

En el lugar se debe presentar factura original, incluyendo copia de la secuencia en caso de existir —si el vehículo ha sido refacturado, se debe exhibir copia de las secuencias de facturas—, comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 90 días, identificación oficial vigente, tarjeta de circulación o último recibo de pago, constancia de situación fiscal no mayor a tres meses, correo electrónico, documento que acredite la legal estancia (si aplica), formato V1J y copia de la cita.

La aplicación del descuento de 70% durante 2026 permitirá a las y los contribuyentes mantener actualizado el registro de los vehículos en su poder y facilitar futuras operaciones de compraventa.

MB