El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, en compañía de Aurelio López Rocha, Presidente del Consejo Regulador del Tequila (CRT), realizaron la entrega del “Distintivo T” a BAKAN Restaurante en Madrid, España.

El “Distintivo T” es un reconocimiento creado por el CRT que se otorga a bares, restaurantes, hoteles y centros de consumo que demuestran excelencia en el manejo, promoción y difusión de la cultura del tequila, y que promueven el consumo responsable y auténtico de esta bebida.

"Sin duda alguna, como lo mencionaba Aurelio (López Rocha), Jalisco es el símbolo de la mexicanidad en el mundo. Cuando se habla del tequila, cuando se habla del mariachi, cuando se habla de la charrería son símbolos de nuestro estado; es decir, Jalisco es México, y representa las tradiciones de nuestra tierra", afirmó Pablo Lemus.

Aurelio López Rocha, Presidente del Consejo Regulador del Tequila (CRT), realizó la entrega del certificado del Distintivo T, para reconocer a empresas y establecimientos comprometidos con la difusión de la cultura del tequila y la preservación de su Denominación de Origen Tequila (DOT).

El distintivo fortalece la identidad de Jalisco como cuna del tequila y promueve prácticas responsables que aseguran la calidad y autenticidad de la bebida más representativa de México.

"Gracias por llevar los símbolos de Jalisco y de México a lugares tan increíbles, como la ciudad de Madrid. Cada vez que nosotros llegamos a un restaurante, en cualquier parte del mundo, aquí en Madrid, y vemos este reflejo de un mosaico de representatividad del tequila, es algo que nos llena de orgullo", agregó.

Se sumarán cinco establecimientos más, ubicados en Madrid y otras ciudades españolas, a la lista de centros de consumo con el Distintivo T, para fortalecimiento de la cadena de valor del agave y el tequila.

En 2025 Jalisco produjo más de 583 millones de litros de tequila, 17% más que en 2024. En cuanto a la exportación de esta bebida, se enviaron a más de 120 países 408 millones de litros de tequila.

España es el segundo destino en Europa, sólo después de Alemania, y el tercer destino en todo el mundo.

Para saber más:

BAKAN Restaurante es un establecimiento de comida mexicana de alto nivel en Madrid, España, a los pies de la emblemática Puerta de Alcalá, que invita a enamorarse de México a través de sus sabores y bebidas.

Este espacio moderno, colorido y representativo con expresiones mexicanas, crean una fusión entre Madrid y México.

La cocina la encabeza el chef Sergio Suazo, quien ofrece en sus procesos tradicionales la nixtamalización de su propia tortilla y asado a la leña, con una amplia oferta de tequila y mezcales, con más de 250 en su carta de bebidas.

AO

