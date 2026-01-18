A inicios de este mes, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer el calendario de pagos de la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre enero-febrero 2026. Conoce qué beneficiarios cobran esta semana.En el arranque del nuevo año, Adultos mayores, mujeres en edad avanzada, personas con discapacidad y mujeres jefas de familia se verán beneficiados con un impulso económico.Como siempre, los recursos económicos se dispersan en las tarjetas del Banco del Bienestar de los beneficiarios de forma escalonada.Lunes 19 de enero - MMartes 20 de enero - N, Ñ. OMiércoles 21 de enero - P, QJueves 22 de enero - RViernes 23 de enero - R Debido a que la tarjeta funciona como una cuenta de ahorro, no es necesario que los derechohabientes retiren el monto total del pago el mismo día de su depósito, pues permanece seguro en ella.De acuerdo con las reglas de operación del programa, la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores suele dispersarse de forma bimestral, junto con otros apoyos del gobierno: la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad y el Programa para Madres Trabajadoras.En el 2026, estos son sus montos confirmados:Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesosPensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesosPensión Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesosPrograma de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB