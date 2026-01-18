A inicios de este mes, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer el calendario de pagos de la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre enero-febrero 2026. Conoce qué beneficiarios cobran esta semana.

En el arranque del nuevo año, Adultos mayores, mujeres en edad avanzada, personas con discapacidad y mujeres jefas de familia se verán beneficiados con un impulso económico.

Como siempre, los recursos económicos se dispersan en las tarjetas del Banco del Bienestar de los beneficiarios de forma escalonada.

¿Quiénes cobran la Pensión Bienestar esta semana?

Lunes 19 de enero - M

Martes 20 de enero - N, Ñ. O

Miércoles 21 de enero - P, Q

Jueves 22 de enero - R

Viernes 23 de enero - R

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar enero-febrero 2026. ESPECIAL

Debido a que la tarjeta funciona como una cuenta de ahorro, no es necesario que los derechohabientes retiren el monto total del pago el mismo día de su depósito, pues permanece seguro en ella.

¿Cuánto pagan las pensiones del Bienestar en enero de 2026?

De acuerdo con las reglas de operación del programa, la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores suele dispersarse de forma bimestral, junto con otros apoyos del gobierno: la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad y el Programa para Madres Trabajadoras.

En el 2026, estos son sus montos confirmados:

Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

Programa de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

