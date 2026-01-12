Tarjeta Única Al Estilo Jalisco: ¿En dónde puedo tramitarla desde HOY?

Este lunes 12 de enero inicia oficialmente el prerregistro para obtener la Tarjeta Única "Al Estilo Jalisco", una herramienta anunciada por el gobierno del estado con la que se podrá acceder al subsidio de tres pesos en el pasaje del transporte público, para pagar 11 pesos en lugar de 14.

Además de este beneficio, las autoridades destacan que esta herramienta, respaldada por VISA y Broxel, también apuesta por la inclusión financiera, pues parte de sus funciones son el depósito y retiro de efectivo, pagar servicios, realizar compras en línea, ahorrar con un rendimiento anual de 10 por ciento y, próximamente, acceder a créditos, así como recibir remesas con tasas preferenciales.

La tarjeta también pretende concentrar todos los programas sociales impulsados por el gobierno local en un solo lugar, como servicios de salud para personas sin seguridad social, el apoyo para guarderías, para cuidadoras, personas con discapacidad y apoyos al campo.

Si eres parte de la población interesada en adquirirla, aquí te decimos dónde y cómo realizar el trámite.

¿Dónde se tramita la Tarjeta Única "Al Estilo Jalisco"?

El prerregistro para obtener la tarjeta se hace en línea, a través de la página oficial habilitada para el proceso: https://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/ .

Al acceder a la página deberás ingresar tus datos, como nombre, edad, estado civil, dirección, correo electrónico y teléfono. Luego recibirás un correo con la información y comprobante de cita. Cuando llegue el día, deberás asistir a la cita en el módulo asignado con la documentación requerida.

El trámite no tiene ningún costo, además, la tarjeta no cobrará anualidad. Tampoco habrá límite en las tarjetas para entregar a la población:

"Aquí pueden alcanzar tarjeta los 8 millones y medio de jaliscienses. Hay una meta de credencialización, pero eso no quiere decir que exista un tope de credenciales, no hay límites", explicó recientemente el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

¿Cómo tramitar la Tarjeta Única "Al Estilo Jalisco"?

Para solicitar la tarjeta será necesario reunir los siguientes documentos:

Imagen de INE por ambos lados.

Imagen de acta de nacimiento.

CURP.

Correo electrónico.

Teléfono celular personal.

El certificado de discapacidad y certificado de estudios son documentos opcionales.

A los módulos la población en general deberá asistir con el comprobante de cita y una copia de la INE.

En el caso de los beneficiarios de los programas de Mi Pasaje o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte, además de estos papeles, también deberán presentar la documentación requerida por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social y la tarjeta actual del programa para intercambiarla.

Los pasos son los siguientes:

Ingresa tu información para el prerregistro en el sitio web Recibe un SMS a tu celular validando tu información y que ya puedes hacer tu cita Agenda tu cita en https://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/ Selecciona hora y día de tu cita para recibir un comprobante en tu correo electrónico Asiste a tu cita en el módulo asignado con tu comprobante de cita y copia de tu INE Entrega tu comprobante de cita, tu documentación y recibe la tarjeta

Para mayor información, cualquier persona se puede comunicar al número 33 2451 2667 o en las redes oficiales del Gobierno de Jalisco.

Habilitarán módulos de registro y entrega de Tarjeta “Al Estilo Jalisco” en centros universitarios

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció que con la tarjeta los estudiantes tendrán una tarifa preferencial de 5 pesos en los pasajes del transporte público, a fin de evitar afectaciones para la comunidad tras el incremento del monto.

De este modo se acordó que, con apoyo de la FEU y la UdeG, se abrirán módulos de registro y entrega de la Tarjeta Única al Estilo Jalisco en planteles universitarios, a fin de que los estudiantes puedan acceder a este beneficio.

