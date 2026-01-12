Pensión Bienestar: ¿Qué letra cobra el pago HOY, lunes 12 de enero de 2026?

Los pagos de las distintas pensiones del Bienestar, correspondientes al primer bimestre del 2026 (enero-febrero) ya se encuentran en proceso de dispersión por parte del Banco del Bienestar. El dinero es depositado en las tarjetas de los beneficiarios, de acuerdo con el calendario por letra publicado por la Secretaría del Bienestar.

El esquema de entrega se mantiene bajo el criterio de pago escalonado, el cual se basa en la letra inicial del primer apellido de cada persona beneficiaria, con el fin de organizar los depósitos del bimestre.

¿Qué programas sociales reciben pago en el primer bimestre del año?

Durante este primer bimestre de 2026, reciben depósito las personas registradas en los siguientes Programas del Bienestar:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

Programa para Madres Solteras y Trabajadoras

Cada apoyo económico se deposita de manera directa en la tarjeta del Bienestar asignada a las y los derechohabientes.

¿Qué letra cobra la Pensión Bienestar este lunes 12 de enero de 2026?

El calendario oficial de pagos indica que el lunes 12 de enero de 2026 corresponde el depósito a las personas cuyo primer apellido inicia con la letra G , sin importar el programa social al que pertenezcan, siempre que formen parte del padrón activo.

Las fechas de pago continúan de forma progresiva durante el bimestre, conforme avanza el orden alfabético.

¿De cuánto son los pagos de las pensiones del Bienestar en 2026?

Los montos de las pensiones del Bienestar en 2026, entregados de forma bimestral, son los siguientes:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mi 100 pesos

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

Programa para Madres Solteras y Trabajadoras: mil 650 pesos

MB