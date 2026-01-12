A ESTA hora inicia el trámite de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco

A partir de este lunes 12 de enero podrá tramitarse la Tarjeta Única "Al Estilo Jalisco", un instrumento único a nivel nacional, anunciado por el gobierno de Jalisco, a través del cual los usuarios podrán acceder a un subsidio parcial en el costo del pasaje del transporte público, para pagar 11 pesos en lugar de 14.

El prerregistro en línea para obtener la tarjeta estará disponible desde las 9:30 horas del día de hoy, a través de la página oficial habilitada para el proceso: https://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/ .

¿Cómo tramitar la Tarjeta Única "Al Estilo Jalisco"?

Para solicitar la tarjeta será necesario reunir los siguientes documentos:

Imagen de INE por ambos lados.

Imagen de acta de nacimiento.

CURP.

Correo electrónico.

Teléfono celular personal.

El certificado de discapacidad y certificado de estudios son documentos opcionales.

A los módulos, la población en general deberá asistir con el comprobante de cita y una copia de la INE.

En el caso de los beneficiarios de los programas de Mi Pasaje o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte, además de estos papeles, también deberán presentar la documentación requerida por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social y la tarjeta actual del programa para intercambiarla.

Los pasos son los siguientes:

Ingresa tu información para el prerregistro en el sitio web Recibe un SMS a tu celular validando tu información y que ya puedes hacer tu cita Agenda tu cita en https://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/ Selecciona hora y día de tu cita para recibir un comprobante en tu correo electrónico Asiste a tu cita en el módulo asignado con tu comprobante de cita y copia de tu INE Entrega tu comprobante de cita, tu documentación y recibe la tarjeta

¿Para qué servirá la Tarjeta Única "Al Estilo Jalisco"?

Además del beneficio en el transporte público, las autoridades destacan que esta herramienta, respaldada por VISA y Broxel, también apuesta por la inclusión financiera, pues parte de sus funciones son el depósito y retiro de efectivo, pagar servicios, realizar compras en línea, ahorrar con un rendimiento anual de 10 por ciento y, próximamente, acceder a créditos, así como recibir remesas con tasas preferenciales.

La tarjeta también pretende concentrar todos los programas sociales impulsados por el gobierno local en un solo lugar, como servicios de salud para personas sin seguridad social, el apoyo para guarderías, para cuidadoras, personas con discapacidad y apoyos al campo.

Cabe decir que tras un acuerdo entre la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y el gobierno del estado, se informó que el costo del transporte público para los estudiantes, tanto de instituciones públicas como privadas, será de 5 pesos con la tarjeta.

La entrega de tarjetas comenzará el próximo 19 de enero en 11 módulos ubicados en distintos municipios. La fecha límite para hacer el trámite es el 31 de marzo del año en curso.

Para mayor información, cualquier persona se puede comunicar al número 33 2451 2667 o en las redes oficiales del Gobierno de Jalisco.

