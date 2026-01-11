Domingo, 11 de Enero 2026

IMSS Digital: ¿Qué trámites se pueden hacer desde su aplicación en 2026?

Uno de los principales beneficios de IMSS Digital es la gestión de citas médicas, además de la consulta de información relevante como la vigencia de derechos

La aplicación de IMSS Digital reduce la carga administrativa presencial. ESPECIAL/Gobierno de México

Ante la alta demanda que suele registrarse en las unidades médicas, especialmente durante las primeras semanas de cada año, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha fortalecido el uso de IMSS Digital, una aplicación diseñada para facilitar trámites y servicios, lo que ayuda a los derechohabientes a evitar filas, traslados y así, ahorrar mucho tiempo.

IMSS Digital funciona como una ventanilla virtual que concentra procesos médicos, administrativos y de afiliación, permitiendo a los derechohabientes gestionar su información desde cualquier lugar.

La plataforma responde a una estrategia de modernización institucional que busca optimizar recursos, reducir traslados y acercar los servicios de salud a la población mediante canales digitales.

¿Qué puedes hacer con IMSS Digital?

Uno de los principales beneficios de IMSS Digital es la gestión de citas médicas. A través de la aplicación, los usuarios pueden agendar, consultar o cancelar citas tanto médicas como dentales, para ellos o para sus beneficiarios, sin depender de horarios de ventanilla.

La app también permite consultar información personal clave como:

  • Número de Seguridad Social (NSS)
  • Vigencia de derechos
  • Semanas cotizadas
  • Incapacidades médicas otorgadas.

Además, mediante la Cédula Digital de Salud, es posible revisar el historial clínico, medicamentos recetados y, en algunos casos, resultados de laboratorio.

En materia de afiliación, IMSS Digital facilita la solicitud del NSS, el cambio de clínica o Unidad de Medicina Familiar (UMF), así como el registro o actualización de beneficiarios.

Estas funciones resultan especialmente útiles para personas que cambiaron de domicilio, empleo o situación familiar.

La aplicación integra, además, herramientas de prevención, como cuestionarios de detección de riesgos y recomendaciones de salud dentro del apartado "Chécate", alineadas con estrategias de atención preventiva promovidas por organismos internacionales de salud digital.

IMSS Digital no está dirigida únicamente a derechohabientes. Los patrones también pueden realizar:

  • Trámites como altas patronales
  • Reanudación de actividades
  • Inscripción de trabajadores
  • Gestiones relacionadas con la continuación voluntaria en el régimen obligatorio

Lo que reduce la carga administrativa presencial.

Entre las funciones adicionales destaca el localizador de instalaciones del IMSS, que permite ubicar clínicas, hospitales, farmacias y servicios de emergencia como Código Infarto. También se incluye el apartado Mi Pensión Digital, enfocado en la gestión de trámites relacionados con el retiro.

¿Cómo acceder a IMSS Digital?

El acceso a la aplicación es sencillo, lo que debes de hacer es:

  1. Se debe descargar IMSS Digital desde la tienda oficial del sistema operativo del dispositivo.
  2. El usuario ingresa con su CURP.
  3. Ingresa un correo electrónico válido.

